Mit Tellern und Tassen gegen Vorurteile

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aus grauen Klumpen werden im Evangelischen Gemeindezentrum in Eisenhüttenstadt echte Kunstwerke. Teller, Tassen, Kerzenhalter und Vasen fertigen Frauen und Mädchen dort im Rahmen eines vom Caritasverband initiierten Keramik-Workshops. „140 Kilogramm Ton haben wir organisiert“, erzählt Rena Müller-Kaden, Keramikkünstlerin aus Breslack, während der Mittagspause.

Zum dritten Mal sind die etwa zehn Frauen aus Syrien und Deutschland zusammengekommen. Zu den Teilnehmern gehört aber von Anfang an auch die neunjährige Shahed. „Es macht Spaß“, sagt das Mädchen, das seit zwei Jahren mit seiner Familie in Deutschland lebt. „Hier kann ich etwas mit den Händen machen, etwas gestalten.“ Einen Teller mache sie an diesem Tag, verrät Shahed. „Und sie hat wirklich Ausdauer, das ist ist großartig“, betont Rena Müller-Kaden.

„Wir fertigen hier Geschirr, das auch wirklich zum Einsatz kommen soll“, so die Keramikkünstlerin. Am 22. Juni, wenn der letzte Workshop-Tag geplant ist, soll es ein großes Essen geben. Der Tisch wird dann mit den ganzen Keramik-Kunstwerken gedeckt. Die muss Rena Müller-Kaden übrigens wie rohe Eier behandeln. Denn das, was die Teilnehmer geformt haben, muss erst noch im Ofen gebrannt werden. „Das machen wir im Rahn-Gymnasium in Neuzelle“, erzählt sie. Dort gibt sie ebenfalls Kurse – in einer kleinen Werkstatt mit Ofen. „Da wird dann alles auch noch glasiert.“ Damit bei der Fahrt nach Neuzelle nichts passiert, fährt sie besonders langsam, versichert sie.

„Die syrischen Frauen haben das erste Mal mit Ton gearbeitet“, berichtet die Künstlerin. „Aber sie haben sehr schnell gelernt und bringen auch eigene Ideen ein.“ Dass an dem Tisch im Gemeindezentrum christliche und muslimische Syrerinnen sitzen, würde übrigens niemand bemerken, wären da nicht die Kopftücher bei manchen. Bei dem Workshop geht es nicht um Glauben oder Politik, sondern um Spaß und Kreativität. „Ich bin dabei, um Kontakte zu schließen und Vorurteilen entgegenzuwirken“, betont Sieglinde Wischnewski. Sie gehört zu vier deutschen Teilnehmerinnen. Und die Verständigung klappe bestens, versichert sie.(ja)