Berauscht auf den Straßen unterwegs

Volkmar Ernst

Oberhavel (MOZ) Völlig hilflos neben seinem Fahrrad liegend und nur mit Unterwäsche bekleidet: So entdeckte eine Frau in der Nacht zum Sonnabend einen Mann auf dem Radweg an der Oranienburger Mittelstraße. Sie rief die Polizei. Als die Beamten dem stark alkoholisierten Mann helfen wollten, griff er sie an. Deshalb mussten die Polizisten ihn zunächst fesseln. Dann riefen sie den Rettungsdienst, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Einen weiteren Alkoholsünder stoppte die Polizei am Freitag gegen 23 Uhr auf der Veltener Straße in Bötzow. Der 55-jährige Fahrer musste pusten. Das Testgerät zeigte einen Alkoholwert von 1,02 Promille Alkohol in der Atemluft an. Deshalb wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem gab es eine Anzeige.

Sogar mit 2,16 Promille erwischte die Polizei einen 40-jährigen Radler auf der Landesstra0e 30 zwischen Schönfließ und Glienicke. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Strafanzeige ausgefertigt.

Drogentypische Ausfallerscheinungen stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mannes fest, der am Sonnabend um 1.55 Uhr mit seinem Audi auf der Oranienburger Chaussee angehalten wurde. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis für den Konsum von Cannabis an. Außerdem fanden die Beamten auch noch Drogen bei dem jungen Mann. Auch beim ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Darüber hinaus gab es eine Strafanzeige wegen Besitzes von Drogen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.