Berlin (MOZ) Wenn eine dicke Israeli sich einen Kimono in beißenden Rottönen anzieht, dann wie ein Huhn tanzt und damit einen der wichtigsten Gesangswettbewerbe der Welt gewinnt, dann kann man das für schönen Quatsch halten. Das ist es ja auch. Wenn aber der ESC eines bestätigt, dann dass er eben doch mehr ist. Gewonnen hat nämlich nicht nur eine Sängerin, die komische Dinge tut. Vielmehr liefert die Sängerin Netta auch einen fröhlichen Kommentar zur MeToo-Debatte, indem sie für starke Frauen wirbt und dafür, so akzeptiert zu werden, wie man ist. Zudem hat sie im Vorbeigehen durch ihren Sieg einer Gruppe von Anti-Israel-Aktivisten auch noch den Stinkefinger gezeigt, die Netta als Agentin Israels diskreditieren wollten und zum Boykott aufgerufen hatten.

Auch wenn die Veranstalter es immer wieder beteuern, der ESC ist nicht unpolitisch. Immer und immer wieder fand in der Vergangenheit waghalsige Lieder-Diplomatie vor Dutzenden Millionen Zuschauern statt. Zahlreiche Siegertitel der vergangenen Jahre waren zugleich auch Statements: meist für Freiheit, Offenheit und Toleranz – Werte also, für die Europa sowieso in der ganzen Welt wirbt. Einfacher (und unterhaltsamer) kann diese Werbung kaum sein.