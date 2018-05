Regale voller Erinnerungen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Museumstag hat am Sonntag trotz des Kaiserwetters etliche Menschen in die Museen der Region gelockt. Zwischen Eisenhüttenstadt und Neuzelle fuhr ein historischer Shuttlebus. So manch Besucher bekam völlig neue Einblicke – zum Beispiel im Depot des Dok-Zentrums.

Erinnerungen sind für viele Besucher des neuen Depots des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR greifbar geworden. Staubsauger, die einst im Plattenbau dröhnten, alte Alu-Groschen, die im Konsum Gold wert waren, die blau-weiß gemusterten Handtücher, die in den Waschräumen großer Betriebe hingen – all das ist plötzlich wieder präsent.

„Wir haben hier 35 Sammelbereiche“, erklärt Florentine Nadolni, Leiterin vom Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrum des Landkreises Oder-Spree, zu dem eben auch das Dok-Zentrum gehört. Erstmals können sich Neugierige in dem einstigen Bürogebäude in der Nähe des Bahnhofs umsehen. Der Museumstag ist da ein willkommener Anlass. Extra dafür wurde ein rotes Regal ausstaffiert, das all diese Bereiche dokumentiert. Das reicht von Agitation und Auszeichnungen über Lebensmittel und Schuhe bis hin zu Zahlungsmitteln.

Bislang ist gerade einmal etwa ein Viertel des Depotbestandes aus dem VI. Wohnkomplex in das neu gemietete Gebäude umgezogen. Bis Ende des Jahres soll das Projekt aber abgeschlossen sein. „Das ist sehr, sehr sportlich und eine Mammutaufgabe, die unsere Frau Scheffler hier zu koordinieren hat“, sagt Florentine Nadolni hochachtungsvoll. Und dass Britt Scheffler vom Dokumentationszentrum sich auskennt, das zeigt sich beim Rundgang durch die Räumlichkeiten ganz schnell. Sie weiß genau, wo etwas liegt und steht, kennt den Bestand und die 35 Sammlungsbereiche aus dem Effeff. „Das habe ich alles schon in den Händen gehabt und sortiert“, sagt sie, als sie mehrere Schränke voller Tischdecken und Handtücher öffnet.

Nebenan im Raum befinden sich alte Radios. Die hat Robin fest im Blick. Der Sechsjährige ist mit seiner Mama ins Depot gekommen. „Er ist unser Spezialgast“, verrät Britt Scheffler. „Robin kommt nämlich jeden Tag im Dok-Zentrum vorbei und holt sich einen Bonbon ab.“ Er habe zu Hause auch viel altes DDR-Spielzeug, erzählt seine Mutter Heike Barth. Was das Spielzeug im Depot angeht, da hat Robin schlechte Karten. zwar gibt es in dem Regal schon eine Holz-Eisenbahn, aber der große Rest liegt noch im alten Dok-Depot.

„Spielzeug wird aber bald schon eine Rolle in unserer neuen Sonderausstellung einnehmen“, erklärt Florentine Nadolni. Im Dok-Zentrum, wo am Sonntag sogar eine Liveband gespielt hat, ist nämlich zeitgleich die Plakatausstellung zu Ende gegangen. Und in der nun geplanten Schau „10 000 Kubikmeter Alltag“ sollen die verschiedenen Sammlungsbereiche vorgestellt werden.

Birgit Priewisch bestaunt am Museumstag erst einmal alte DDR-Mixer. „Ich habe unseren noch immer und der funktioniert auch noch gut“, versichert sie. Der Museumstag sei eine Chance gewesen, das Depot des Dokumentationszentrum mal unter die Lupe zu nehmen. Denn was direkt im Museum zu sehen ist, stellt ja immer nur einen ganz geringen Teil dar. Erinnerungen kommen da bei vielen hoch, beispielsweise als Florentine Nadolni die alten Suppen-Nudeln zeigt und witzelt, dass man im Depot durchaus satt werden könnte. „Die halten ewig“, ruft eine Besucherin. „Genau wie die Erbsen in den Dosen“.