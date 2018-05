Malerin gewinnt Farben nur aus Pflanzen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Die 20. Kunst-Loose-Tage haben wieder viele Besucher ins Oderbruch gelockt. Einheimische und Gäste von Berlin und weiter her, zogen von Atelier zu Atelier. 30 Künstler öffneten Werkstätten und Häuser und hatten teilweise befreundete Kreative eingeladen, sich gemeinsam zu präsentieren.

Der Eindruck, dass ein 40. Geburtstag gefeiert wird, täuschte. Das Schild an der Hauptstraße in Neuenhagen wies auf das offene Atelier mit der Nummer 40 im Schloss Neuenhagen hin. Die Schlossherrin setzte sich diesmal selbst in den Mittelpunkt: Mit Fotografie und Collagen glänzt sie im wahrsten Sinne des Wortes. Glamour und Pop-Art sind Ausdrucksweisen, welche die vieldeutigen Collagen der Künstlerin Christina Bohin ausmachen. Sie setzen sich aus Malerei und Fotos zusammen.

Zudem stellt sie Aktfotografien aus – Aufnahmen von Frau zu Frau. „Alle sind in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Modellen entstanden und meist in deren eigener, vertrauter häuslicher Atmosphäre“, berichtete Christina Bohin. Manche Frauen ließen sich alle Jahre oder gar Jahrzehnte fotografieren, um die Veränderungen an ihren Körpern festzuhalten – für sich oder vielleicht auch für ihre Liebsten. Auch alternde Körper zeugten von sehr viel Schönheit und Ästhetik, wie die Bilder von Bohin beweisen.

Die Künstlerin selbst ist sich mehr als bewusst, dass Zeit nicht unendlich ist. Sie hat mit ihrem Partner und ihrer Familie nicht nur ein in den Dornröschenschlaf gesunkenes Schloss wieder erweckt und mit viel Leben und Offenheit erfüllt – sie hat auch Grenzen aufgezeigt bekommen und musste um ihre Gesundheit kämpfen. Heute ist sie guter Dinge, alles überstanden zu haben und lebt daher jeden Tag und jede Stunde sehr viel bewusster. Das spiegelt sich auch in ihrer Kunst wider: Lebensfreude, Mystik, Wiedergeburt und Liebe. Wer Christina Bohins Arbeiten sehen möchte, kann sich auch nach den Kunst-Loosen-Tagen im Schloss Neuenhagen anmelden.

„Es ist unser erstes Atelier, aber wir haben uns einiges vorgenommen“, sagte Marianne Knop aus Berlin, die mit einer Freundin aus Oderberg unterwegs war. Sie sei schon bei mehreren Kunst-Loosen-Tagen dabei gewesen und habe festgestellt, dass sich die Zahl der Ateliers reduziert habe.

Etwas versteckt in einem herrlichen Garten liegt das Haus von Elizabeth Pankhurst in Hohenwutzen. Sie stellte nicht nur ihre eigenen Bilder aus, sondern hatte mit Anna Kulka und Alexine Good zwei Kolleginnen eingeladen, sich bei ihr zu präsentieren. Die Engländerin lebt seit 2010 in Hohenwutzen. Sie hat sich das Malen vor mehr als 20 Jahren autodidaktisch beigebracht. Sie malt impressionistisch Landschaften, indem sie Farbe übereinander schichtet.

Ganz anders Anna Kulka, die sich für ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste (UdK) in Berlin mit Pflanzenfarben auseinander setzte und inzwischen ausschließlich damit arbeitet. „Die Pflanzen finde ich in Berliner Parks oder auf Brachen in der Stadt“, berichtete sie. So gewinne sie Rot aus Beberitzen, Lila aus Kermesbeeren und Gelb aus Färberkamille. Manchmal müsse sie Pflanzen hinzu kaufen wie südamerikanisches Blauholz, verriet Anna Kulka. Sie hatte zum Beispiel Mobiles für drinnen und draußen mitgebracht. die mit Quadraten aus Büttenpapier ausbalanciert mit Pflanzenfarben gefärbt waren.

Skulpturen und Bilder aus Holz waren in den Ausstellungsräumen der Holzkünstler Sabine und Peter Rossa in Altmädewitz zu finden. Sie sind bekannt für ihre Wandbilder aus Holz, von denen eines im Speiseraum der Stephanus-Werkstätten in Altranft zu finden ist. Ihre neuesten Werke sind Bilder aus verschiedenen Holzarten, die zum Teil gefärbt sind. In einem der Bilder verarbeiteten sie geschwärzte Balken einer ausgebrannten Scheune in Altwriezen. Den Balken bekamen sie geschenkt.

Beeindruckt von den Werken äußerte sich Bodo Henke aus Brandenburg an der Havel. „Ich bin selbst Plastiker und interessiere mich sehr für diese Art der Kunst“, sagte er. Er sei Kunstlehrer gewesen und habe nach seiner Pensionierung die künstlerische Arbeit vertieft. Auch er arbeitet mit Holz. „Wir haben tolle Sachen gesehen“, sagte Bodo Henke, der in Neutrebbin eine Bleibe gefunden hatte und drei Tage lang von Atelier zu Atelier tingelte.

„Ich bin Wiederholungstäterin“, sagte Jacqueline Lesch bei ihrem Besuch beim Keramiker Nikolaus Spies in Altreetz lachend. Sie sei sich sicher, dass sie wieder etwas kaufen werde. „Ich mag seine Keramik“, erklärte die Berlinerin.

Speziell auf die Kunst-Loosen-Tage vorbereitet, hatte sich Nikolaus Spies nicht. „Ich hatte noch was“, berichtete der Keramiker. Er präsentierte seine Teller und Schalen auf alten Bettgestellen. Neben ihm verkauften auch Philine Spiels und Ingeborg Pape ihre Keramiken.