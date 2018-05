Freudensprünge der 32 Jüngsten

Holger Rudolph

Neustadt (MOZ) „Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, behauptet ein unter Reitern beliebtes Sprichwort. Wie faszinierend die Reittiere sein können, erst recht wenn sich zum Schönheits- auch der Niedlichkeitsfaktor gesellt, erlebten am Sonnabend die 2 500 Besucher des 14. Neustädter Fohlenfrühlings.

Das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt Neustadt stellte die bisher 32 Fohlen des Jahrgangs 2018 vor. Die Pferde, von denen einige erst gut einen Monat alt waren, sprangen temperamentvoll auf dem Auslaufgelände hin und her. Ihre Mütter waren stets in ihrer Nähe.

Yvonne und Michael Schümann aus Dechtow lobten Aussehen und Zustand der Fohlen. Yvonne hat eine enge Verbindung zu den Vierbeinern: „Ich bin mit Pferden groß geworden. Wir hatten früher immer welche auf dem Hof. Und überhaupt sind Tierbabys doch richtig niedlich.“

Die fünfjährige Anna-Lena aus der Prignitz war mit ihren Eltern bei der Fohlenpräsentation. Sie bewunderte die Schülerinnen und Schüler der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt, an der seit 2001 Reiten als Unterrichtsfach gegeben wird. Am Sonnabend zeigten die jungen Talente mit ihren rassigen Rössern eine sehr gut einstudierte Dressurquadrille. Anna-Lena erkundigte sich schon mal vorsorglich bei den Eltern, ob sie später auch mal in Neustadt auf die Spezialschule gehen dürfe. Eine klare Antwort gab es diesmal noch nicht. Doch sie wird wohl nicht das einzige Kind gewesen sein, das an diesem Tag seine berufliche Zukunft als Jockey oder Pferdewirt sah.

Wer wollte, konnte von den Mitarbeitern des Gestütes mehr über die einzelnen Fohlen erfahren. Vorerst sollten sie aber noch nicht verkauft werden, sagte Sieglinde Wendel dem RA. Sie ist Marketing-Bereichsleiterin im Gestüt. Natürlich würden später sicherlich einige der Tiere veräußert. Und was kostet so ein Pferdchen? Sicherlich sei es nicht billig, sagte Wendel lächelnd. Handelt es sich doch bei einigen von ihnen um Nachkommen des Neustädter Hengstes Quaterback, über den „Die Welt“ einmal titelte „Der Superhengst, dessen Sperma Millionen bringt“. Auch Nachkommen der Neustädter Tophengste Belantis und Don Royal befanden sich unter den unbeschwert umhertollenden Fohlen, die wohl noch nichts von einer möglichen anstrengenden Zukunft als Reit- oder Dressurpferde zu ahnen schienen.

Der Fohlenfrühling ist stets auch ein Treffpunkt für Handwerker und Gewerbetreibende aus der Region, deren Tätigkeit etwas mit Pferdezucht oder -sport zu tun hat.

Andrang herrschte am Stand von Sattlermeister Wilfried Ex aus Scharlibbe bei Havelberg. Er übt seinen Beruf bereits seit 30 Jahren aus und hat sich auf das Anfertigen von Geschirren für Pferde spezialisiert. Handarbeit habe natürlich ihren Preis, erzählte der Sattler.

Er richte sich ganz nach den Wünschen der Kundschaft, die sehr verschieden seien, sagte Ex. Ein Geschirr für Westernreiter sehe gänzlich anders aus, als eines für einen der Militär-Traditions-Reitvereine. Er lasse keine Kundin und keinen Kunden im Ungewissen über die zu erwartenden Kosten.

Erst wenn der potenzielle Klient einem Voranschlag zugestimmt hat, nehme er den jeweiligen Auftrag an. Ärgerlicherweise gebe es so gut wie keine jungen Menschen mehr, die noch Sattler werden wollen, klagte Ex: „Dieses Handwerk stirbt aus, leider.“

Das Publikum erlebte am Sonnabend ein rundum gelungenes Programm. Vom Auftritt einiger Auszubildender des Gestütes, die mit ihren Tieren einen Pas de Deux zeigten, über die Darbietung der Voltigierer vom hauseigenen Reit- und Fahrverein bis hin zum Teddy des Kindersenders „Radio Teddy“.

Für viele Besucher stand schon fest, dass sie sich auch die Hengstparade im September ansehen werden. Dann wird auch Sattlermeister Ex wieder einen Stand aufbauen. Er hat mit seinen Neustädter Schauvorführungen nur gute Erfahrungen gemacht. In jedem Fall hätten sich daraus Aufträgeergeben.