Ines Adler und ihre Töchter

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Da werden Erinnerungen wach: Als Ines Adler die Bühne betritt, fallen sie ihr wieder ein – die vielen Diskoabende, an denen sie als Jugendliche eigentlich um 21 Uhr zu Hause sein sollte und sich doch häufig nicht an die vereinbarte Zeit hielt. Denn die Musik spielte bis halb zehn.

Mehr als dreißig Jahre später, wieder im selben Saal, versprüht sie noch immer jugendliche Lebensfreude und begeistert die Zuhörerschaft mit ihrer kräftigen Stimme und dem fröhlichen Lachen. In ihrer alten Heimat aufzutreten, rühre sie fast zu Tränen, plaudert die 55-Jährige gleich drauflos. Eine Aufwärmphase ist nicht nötig, weder für die Schlagersängerin noch für die Gäste, die es sich bei Kaffee und Himbeer-Vanille-Torte an den Vier-Personen-Tischen im Saal des Klubhauses gemütlich gemacht haben. Rund ein Drittel des Publikums seien Familienangehörige, wie Ines Adlers Tochter Saskia verrät. Da bietet sich auch gleich die Gelegenheit für die Sängerin, ihrer Mutter ein Präsent zum Muttertag zu überreichen und dem Bruder zum Geburtstag zu gratulieren.

Von früheren Klassenkameraden bis zu ehemaligen Nachbarn entdeckt Ines Adler, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Hennigsdorf wohnte, im Laufe des Konzertes immer mehr bekannte Gesichter, was ihre Stimmung noch weiter hebt.

Ines Adler, die 1985 eine Ausbildung zur Solosängein abschloss und in den 1990er-Jahren durch Finnland, die USA, Österreich und Frankreich tourte, steht am Sonntag aber nicht allein auf der Bühne. Ihre 18-jährige Tochter Naima, die ebenfalls Musikerin werden möchte, und die 31-jährige Saskia treten regelmäßig mit ihrer Mutter zusammen auf. Sie singen, klatschen und tanzen und unterstützen die 55-Jährige damit in jeder Hinsicht.

Saskia Adlers Ankunft in Hennigsdorf war jedoch durch einen dicken Stau zwischen Rostock und Berlin recht nervenaufreibend, da sie erst fünf Minuten vor Auftrittsbeginn das Stadtklubhaus erreichte. Auch wenn sich dadurch die Aufregung noch verstärkte, kann Ines Adler dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. „Ich liebe ja das Lampenfieber“, erzählt sie. Gerne hätte sie auch noch ihre vierjährige Enkelin mit auf die Bühne geholt. Doch die Befürchtung, dass die Kleine das Mikrofon dann nicht mehr aus der Hand geben würde, überwog.

Ines Adler ist zwar schon seit Jahrzehnten als Sängerin im Geschäft, bringt aber auch noch neue Titel heraus. Mit „Ich lieb dich so“ sollte 2014 etwas „Helene-Fischer-Mäßiges“ entstehen, wie sie ihrem Publikum erklärt. Das Lied bringt viele Gäste zum Mitklatschen. Die Catering-Mitarbeiter balancieren emsig weitere Tortenstücke und Kaffeekannen durch den Saal. Die Sängerin gibt weitere Songs wie „Was soll ich in Hollywood?“ oder „Bis ans Ende der Welt“ zum Besten. Das Publikum zeigt sich angetan und lobt später die tolle Atmosphäre.

Der nächste Auftritt von Ines Adler ist am 7. Juli beim Stadtfest in Lindow geplant.