Holzwurm lässt Exponate zu Staub zerfallen

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag gewährten Peter Herbert und Claudia Liese, verantwortlich für die Sammlung des Oderbruch-Museums Altranft, einen Einblick ins Magazin. „Wir haben derzeit vor allem damit zu tun, das Museum zu entsammeln“, erklärte Peter Herbert den etwa ein Dutzend Besuchern bei der Führung am frühen Nachmittag. Sie begann im Studiolo, dem Studierzimmer im Schloss Altranft, das den Weg aufzeigt, wohin sich das Museum entwickeln will. Es seien beispielhafte Exponate, die für das Oderbruch stehen, sagte Peter Herbert. Zu sehen sind landwirtschaftliche Geräte, eine Reuse, Modell- Traktoren und Glasflaschen, deren Inhalte von der Geologie des Oderbruchs berichten. Das Studiolo beherberge Exponate, die die Lebensweise im Oderbruch bis zur Gegenwart dokumentieren. Bei der Neuzeit sind die Regale leer „Schwierig wird es ab dem 19. Jahrhundert, als Industriegüter aufkamen, die es überall gab“, so der Museumsmitarbeiter. Jedoch hätten die Bauern im Oderbruch industriell gefertigte Pflüge verstärkt, um damit schwere Böden zu bearbeiten. „Da wird es wieder für uns interessant“, so Herbert.

Das neue Museum habe vom Freilichtmuseum ein Sammelsurium unsortierter Exponate übernommen, die jetzt nach den neuen Kriterien geordnet werden. Viele Gegenstände aus Holz wie Möbel oder Geräte seien wegen unsachgemäßer Lagerung durch Feuchtigkeit und Holzwurm derart geschädigt. dass sie auseinander fielen. „Das Freilichtmuseum hätte bei Haushaltsauflösungen auch mal Nein sagen müssen“, so Peter Herbert. Ein Museum sei weder finanziell noch personell in der Lage, alles zu pflegen und zu erhalten. Deshalb sei es besser, wenn das Kulturgut bei den Familien bleiben, die es erhalten.

Viele hauswirtschaftliche Geräte und Gefäße wie Bügeleisen, Tontöpfe oder Korbwaren, die nicht oderbruch-typisch sind, werden in die Gebrauchssammlung überführt, und beispielsweise für die Museumspädagogik genutzt.

„Als ich Rentner wurde, habe ich im Freilichtmuseum ehrenamtlich geholfen, den Holzwurm zu bekämpfen“, berichtete Werner Groth aus Torgelow, der an der Führung durch seine ehemalige Wirkungsstätte teilnahm. Dies sei damals schon ein schweres Unterfangeen gewesen.(sg)