Kontrolle im Königinnennest

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Bienen haben es immer schwerer, in ländlichen Regionen zu überleben. Schuld ist die intensive Landwirtschaft. Die Folgen für die Zukunft sind kaum abzusehen. Ein Umdenken ist dringend nötig, sagt Sebastian Winkler. Der Berliner Berufsimker gab anderen Imkern am Sonnabend in der Blumberger Mühle in einem Seminar wertvolle Tipps für ihr wichtiges Hobby.

Sebastian Winkler hat auch in der Uckermark einige Bienenstände, obwohl man in der Region schon ganz schön suchen muss, um die richtigen Plätze zu finden, sagt er. Die Tracht in der Blumberger Mühle sei gut. „Hier wirtschaftet der Biobetrieb Gut Kerkow, es wird nicht gespritzt“, erklärt der Fachmann. Einmal pro Woche fährt er in die Uckermark, um seine Bienenstände zu kontrollieren und zu pflegen. Am Sonnabend konnten die Seminarteilnehmer am praktischen Beispiel erleben, wie ein Berufsimker arbeitet – mit anderem Blick und weniger Eingriffen.

Derzeit stehen der Raps, Apfelbäume und Weißdorn in voller Blüte und die Robinie bereits in den Startlöchern. Das sei im Land Brandenburg eine der Haupttrachten. Der Mai ist die arbeitsintensivste Zeit für die Honigbiene und auch für den Imker. Die Volksstärke ist enorm angewachsen. Es ist Zeit für die Ablegerbildung und Bienenzucht.

Sebastian Winkler kennt die Handgriffe und Tricks, auch für die Königinnenzucht. Nach einer Blütenwanderung über das Gelände der Blumberger Mühle erfuhren die Seminarteilnehmer, wie man verhindert, dass Schwärme wegfliegen, wie ein Brutnest aussieht, wie der Honigeintrag ist und vieles mehr. „Das nennt man das Bienenvolk ansprechen“, erklärt der 41-jährige Berliner. Danach galt es Schlussfolgerungen zu ziehen, damit weiter Honig gesammelt werden kann. Das ist für die Biene schwere Arbeit, die den fleißigen Insekten von den Menschen immer mehr erschwert wird.

„In der Uckermark ist das größte Problem, dass der überwiegende Teil der Landwirtschaftsfläche für die Bienen wertlos ist. Wir Imker versuchen Flächen zu finden, wo die Bienen das ganze Jahr über etwas finden. Dazu gehören auch Unkräuter, die Nektar und Pollen tragen“, so Sebastian Winkler. In weiten Teilen des Landes sieht man fast nur noch Mais. Nach dem Raps gebe es vielerorts keine Tracht mehr, deshalb geben viele Imker auf. Dagegen ist die Tracht in Städten oft sehr gut. „Hier gibt es viele Obstbäume, Robinien und Linden“, sagt der Berufsimker.

Das Bienensterben durch Monokulturen und Pflanzenschutzmittel ist zwar immer wieder Thema in Politik und Medien. Jedoch werden keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, die zu einer Verbesserung der Situation führen. Die Blühstreifen wirken zum Beispiel kontraproduktiv. Die Saat komme oft zu spät. „Die Bienen arbeiten sich im Herbst ab und sterben. Das Trachtende ist normalerweise Mitte Juli. Danach bereiten sich die Bienen auf den Winter vor“, erläutert Sebastian Winkler.

Es brauche eine komplette Wende in der Agrarwirtschaft oder zumindest kleine Schritte hin zu einer natürlichen Bewirtschaftung. „Aber der Druck auf die Landwirte ist auch sehr groß. Investitionen müssen sich rechnen. Für uns Imker ist das eine schlechte Entwicklung. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Situation schlimmer wird. Drei Spritzmittel wurden jetzt verboten. Auf der Liste standen sie schon lange. Dafür kommen 20 andere. Die Rechnung bezahlen am Ende nicht die Politiker oder die Landwirte, sondern wir alle.“

Entmutigen lässt sich der Bienenfachmann jedoch nicht. Er klärt auf, gibt sein Wissen weiter und setzt sich auch in der Öffentlichkeit für die Bienen ein, die nicht nur für Honig sorgen, sondern durch die Bestäubung auch einen wertvollen Beitrag zur Landwirtschaft leisten.

Welcher Honig ist eigentlich für ihn der leckerste? „Der Kornblumenhonig“, sagt Sebastian Winkler. Den kann man im Laden des Nabu-Naturerlebniszentrums Blumberger Mühle auch kaufen. Er ist auch gesund, denn er hat einen hohen Gehalt an antibakteriellen Stoffen. „In der Uckermark gibt es auch viele Sommerblütenhonige, wo man nicht weiß, was drin ist. Aber die sind auch sehr lecker“, meint er.