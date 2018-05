Rettung auf höchstem Niveau

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Krankenhäuser fürchten um ihre Rettungsstellen“ – Schlagzeilen wie diese sorgten jüngst für Aufsehen. Dr. Timo Schöpke, Chefarzt des hiesigen Notfallzentrums, indes gibt Entwarnung. Wegen der Reform der Notfallversorgung müsse keine Klinik schließen. Vielmehr werde die Neuregelung die Qualität der Versorgung erhöhen.

Dr. Timo Schöpke, der seit 2015 das Notfallzentrum am „Forßmann“ leitet, könnte sich entspannt zurücklehnen. Denn das Klinikum Barnim ist von der Neuregelung, die laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Kürze in Kraft treten soll, nicht betroffen. Es erfüllt nicht nur alle Kriterien, die künftig an die stationäre Notfallversorgung gestellt werden. Das „Forßmann“ wird sogar in die höchste Stufe eingruppiert, in die Kategorie „Umfassende Notfallversorgung“. Ein Status, der unter monetären Aspekten die höchsten Zuschläge verspricht.

Gleichwohl: Der Chefarzt, der selbst über die Fachgesellschaft an der Reform mitgewirkt hat, legt natürlich nicht die Hände in den Schoß. „Es gibt immer Verbesserungspotenzial.“ Und Bedarf. Dr. Schöpke spricht über die gewachsenen Anforderungen, über die allgemeine Schwierigkeit, Fachkräfte für Notfallmedizin zu gewinnen, über die Notwendigkeit von Weiterbildungen, über die technischen Weiterentwicklungen. Das „Forßmann“ wolle beispielsweise eigens fürs Notfallzentrum noch 2018 eine Herz-Lungen-Maschine in Betrieb nehmen. Von der Anschaffung würden vor allem Patienten, die sehr stark unterkühlt sind, oder Patienten mit einem Herzkreislauf-Stillstand profitieren.

Wobei das hiesige Klinikum schon sehr gut aufgestellt sei, wie Schöpke versichert. Seit 2015 habe sich nicht allein der Name geändert. Aus der Rettungsstelle oder der Notaufnahme wurde ein Notfallzentrum. Dank Umstrukturierung. Das Zentrum verfüge nunmehr über einen ambulanten und einen stationären Bereich, mit immerhin 19 Behandlungsplätzen, inclusive Schockraum, sowie zehn Betten, sogenannte IMC-Betten. Als erste Abteilung am Haus habe das Notfallzentrum die elektronische Patientenakte eingeführt. Mehr als 80 Prozent aller Patienten, die Hilfe am Notfallzentrum suchen, könnten inzwischen innerhalb von maximal zehn Minuten durch eine Pflegefachkraft einer medizinischen Ersteinschätzung unterzogen werden. So sei sichergestellt, dass lebensbedrohlich Erkrankte, also echte Notfälle, wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Aneurysma, auch tatsächlich sofort behandelt werden.

Zum Kernteam des Notfallzentrums gehören zehn Ärzte, darunter fünf Fachärzte für Notfall- und/oder Intensivmedizin. Etliche der Kollegen seien zudem im luft- und bodengebundenen Rettungsdienst, also an Bord von Christoph 64, des Rettungshelis, oder mit dem Notarztwagen im Einsatz. Darüber hinaus könne die Klinik auf alle Fachabteilungen im Haus „zurückgreifen“, etwa auf den Neurologen, den Pädiater oder den Augenarzt.

Dr. Schöpke sieht den Beschluss des G-BA, des höchsten Selbstverwaltungsorgans im Gesundheitswesen, trotz der öffentlichen Kritik als echten Fortschritt an, zumindest aber als guten Kompromiss. Im Interesse der Patienten und der Mitarbeiter. Denn mit den Kriterien seien strukturelle Qualitätsstandards formuliert worden. Wer an der stationären Notfallversorgung teilnehmen wolle, müsse etwa Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgie vorhalten. Und natürlich auch eine entsprechende bildgebende Technik. Es könne nicht sein, dass Kliniken, die über keine Computertomographen (CT) verfügen, Notfallmedizin machen wollen.

Doch wie sieht es in Flächenländern aus, wo die Wege zum Teil jetzt schon weit sind? Geht dort nicht Zeit verloren, wenn die nächste Rettungsstelle künftig in noch größerer Entfernung liegt? Keineswegs, sagt Dr. Schöpke. Wertvolle Zeit ginge vielmehr verloren, wenn ein Patient in einer Klinik landet, die ihn eigentlich gar nicht adäquat versorgen kann, und er verlegt werden muss. Im Übrigen hätten Kliniken, die auch künftig Notfallversorgung anbieten wollen, im Zuge von Übergangsfristen Zeit nachzurüsten, um die Standards zu erfüllen.

Medizinischer Dienstag: 22. Mai, 18 Uhr, Kreishaus, Was tun im Notfall? mit Dr. Timo Schhöpke