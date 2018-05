Rote Emalie und Blauer Schwede

Schlendern und Futtern: Das Museumsfest am Barnim Panorama in Wandlitz lockte bei schönstem Sonntagswetter unzählige Besucher an. Von Butterstullen über Fisch und Krapfen bis zu Handwerklichem war eine Menge im Angebot. © Foto: Sergej Scheibe

MOZ

Wandlitz (Andrea Linne) Anlaufpunkt für Familien und viele Besucher war am Sonntag das Barnim Panorama in Wandlitz. Bei schönstem Wetter zog es am Internationalen Museumstag Besucher auf das Gelände mit Dauerausstellung und Schaugarten.

28 Frauen, Kinder und Männer schlendern in Festmode aus drei Jahrhunderten über den roten Teppich. Beate Scheinpflug, die federführend die historische Modenschau kreiert hat, kann sich neben dem großen Beifall für die sehenswerten Kostüme und liebevollen Details auch über ein ganz besonderes Datum freuen. Seit 40 Jahren arbeitet die Museumsassistentin in Wandlitz. Das wird von Schatzmeister Jörg-Peter Rosenfeld vom Förderverein mit einem dicken Dankeschön gewürdigt.

Die „Original Wandlitzer Musikanten“ spielen auf und lassen sich kaum Zeit zum Ausruhen. Während sich viele Besucher auf der Schlendermeile an Backfisch, Wildbratwurst und Krapfen stärken, dreht Heinz Kracheel unermüdlich die Kurbel am Butterfaß. „Einmal im Jahr geht das schon“, lacht der 75-Jährige. 22 Liter Milch sind nötig, um ein Kilogramm Butter herzustellen. Doch Zeit zum Plaudern bleibt kaum, schließlich müssen Astrid Katzer aus Basdorf und Monika Becker aus Wandlitz neue Stullen schmieren. Der Andrang ist groß. „Der frische Schnittlauch kommt aus dem Schaugarten“, sagt die Wandlitzerin, die im Förderverein Agrarmuseum aktiv ist.

Den Schaugarten betreibt der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen VERN. Mehr als 2000 Samensorten lagern im Depot in der Uckermark. Am Sonntag präsentieren Mitstreiter, darunter Gartenköchin Wanda Born, Jungpflanzen und alte Sorten. Gerade sind besondere Kartoffelsorten in die Erde gekommen. Linda, Aquila, Blauer Schwede oder Rote Emalie heißen die wohlklingenden Namen. „Wir unterbreiten Bildungsangebote und möchten für Sorten werben, die es fast nicht mehr gibt. Besonders auch für Kleingärtner, Schulklassen und Landwirte bieten wir Aufklärung“, so Born, die auch gern Rezepte ersinnt und Gemüsemalve oder Gartenmelde zum Pikieren präsentiert.

In eine etwas stillere Ecke hat sich Carina Vogel zurückgezogen. Noch bevor der Schafscherer ihre Coburger Fuchs- und Rhönschafe von Wolle befreit, zieht sie Fäden durch ihre Finger und dreht am Spinnrad. Die Arbeit sei meditativ, beruhigend, erzählt die 54-jährige Schäferin im Nebenerwerb. „Inzwischen gibt es auch wieder Spinnkreise, die sich einmal im Monat treffen“, weiß die Biesenthalerin, die hauptamtlich im Landesumweltamt beschäftigt ist.

René Oswald und der sechsjährige Johann wienern noch ein bisschen am Zettelmeyer Straßenzug Z 2 von 1938. Beladen mit alten Bierflaschen, die in den Berliner Unterwelten lagerten und nun den Hänger mit Vollgummireifen bestücken, wird das gute Stück präsentiert. Der Sechsjährige fährt gern mit im glänzend-roten Gefährt. Allerdings bedauert Oswald, dass wenig Technikbegeisterte mit dabei sind. „Wenn sich in Markleeberg die Automobilfreunde treffen, sind 1300 Aussteller da“, so der Wandlitzer.

Gleich nebenan hat sich die Freiwillige Feuerwehr Wandlitz mit ihren Fahrzeugen und historischen Stücken aufgebaut. Ortswehrführer Christian Berbig erläutert gern, was zu sehen ist. Zum Beispiel ein alter Bulli von 1964. Dass die Stücke gut erhalten sind, ist auch den sechs Aktiven von der Abteilung Feuerwehrhistorik zuzuschreiben. Und doch drückt die 36 Kameraden der Schuh. Das Depot ist zu eng, der Sozialtrakt bräuchte dringend eine Erweiterung. Immerhin haben die 13 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr kaum Umkleidemöglichkeiten. Dennoch: 150 Mal im Jahr ist die Truppe einsatzbereit.

Fünf Ranger, die 75 000 Hektar Fläche des Naturparks Barnim betreuen, informieren über den Fisch des Jahres, den dreistachligen Stichling. Kinder erfahren, wie ein Haus für die Wildbiene aus Halmen und Holz entsteht. Viele Tipps für Hausbesitzer haben Achim Christians und Michael Treptow parat: „Wir wollen für Tierarten wie Fledermäuse sensibilisieren.“