Der Ruhestand muss noch warten

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Leiter der Angermünder Wetterwarte feierte am Freitag seinen 65. Geburtstag. Das Rentenalter muss allerdings noch knapp acht Monate warten. Gundolf Sperlings letzter Arbeitstag wird nach 40 Jahren in der Station der 31. Dezember sein. Jubeln wird er wohl nicht. Er liebt seine Arbeit sehr. Zudem geht dann eine Ära in Angermünde zu Ende. Nach mehr als 100 Jahren wird es keine Wetterbeobachtungen sowie Auswertung von Wetter und Klima in der Region mehr geben.

Bis Ende 2016 hatten in der Wetterwarte sechs Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Dann wurden die Nachtschichten eingestellt. Ein Kollege ging in den Ruhestand, einer wechselte zur Flugwetterwarte nach Berlin-Schönefeld. Ab 1. Januar wird die Wetterbeobachtung in Angermünde automatisiert. Mindestens ein Mitarbeiter wird bleiben. Die Messung der Radioaktivität im Niederschlag ist nur manuell möglich.

Die Entwicklung war vorauszusehen, sagt Gundolf Sperling. Unruhe habe es aber nie gegeben. Den verbliebenen Mitarbeitern wurden vom Deutschen Wetterdienst Alternativen angeboten, zum Beispiel Telearbeit von zu Hause aus.

Neben Freude auf die Geburtstagsparty mit der Familie, zu der auch drei Kinder und bereits drei Enkel gehören, sowie mit Freunden war am Freitag auch etwas Wehmut zu spüren. Er hat die Wetterstation damals noch in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit eingerichtet. Nach der Lehre als Technischer Assistent für Meteorologie, einem Jahr auf dem Flugplatz Schönefeld und Wehrdienst lernte er bei der Zentrale des Wetterdienstes in Potsdam seine Frau Margret kennen. Dann kam das Angebot, nach Angermünde zu gehen. Er machte im letzten Studiengang vor der Wende seinen Ingenieur für Meteorologie. „Es hätte auch ganz anders kommen können“, verrät er. „Meine Eltern hatten eine Gärtnerei, aber nie darauf gedrungen, dass ich sie einmal übernehme.“ Der Vater hatte aber ehrenamtlich eine Niederschlagsmessstelle für den Meteorologischen Dienst der DDR. So kam er mit seinem künftigen Beruf in Berührung.

Derzeit bereitet Gundolf Sperling mit seinem Kollegen den Tag der offenen Tür am 8. September vor, bei dem 110 Jahre Klimareihe in Angermünde gefeiert wird. Der Tag wird auch schon ein kleiner Abschied von ihm sein. (kun)