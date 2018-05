Trotz „Stubenarrestes“ richtig gut drauf

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Er ist der älteste Eberswalder: Kurt Bernstein. Heute feiert der aus Thüringen stammende Senior seinen 102. Geburtstag. Und beim Vorab-Gespräch erkundigt sich der geistig rege Mann sogleich: „Leben die beiden Frauen noch?“ Womit er jene zwei Eberswalderinnen meint, die noch etwas älter sind als er. Ja. „Die Frauen überleben uns eben alle“, setzt Bernstein sogleich scherzhaft hinzu.

Was nicht für seine Erika galt. Die sei vor etlichen Jahren, kurz nach der diamantenen Hochzeit, an Krebs gestorben. Seither lebt er allein. Nicht ganz. Sohn Klaus Bernstein kümmert sich um den Vater, ist jeden Tag bei dem Senior, kocht Mittag. „Er ist der Chefkoch“, sagt Kurt Bernstein, bester „Gast“ von Klaus. Er selbst habe „Stubenarrest“. Nein, nicht vom Arzt oder vom Sohn verordnet. Der Gesundheitszustand zwinge ihn dazu. „Die Knie“, erklärt der Jubilar. Bis Anfang Mai sei er noch jeden Tag draußen unterwegs gewesen. Mit dem Rollator. Aber jetzt ginge es nicht mehr. Das Alter fordere halt Tribut. Andererseits: „Wenn die Beine und der Schwindel nicht wären, ginge es mir gut“, fügt er hinzu.

102 Jahre, und das bei einer bewundernswerten geistigen Fitness. Wie wird man so alt? Gibt es ein Rezept? Was hat er getan? „Gar nischt“, sagt der gelernte Tischler. Um sodann aber doch ein paar Aspekte aufzuzählen. „Wir essen immer viel Gemüse.“ In Saalfeld, seiner alten Heimat, habe er mit seiner Frau im Garten viel selbst angebaut. Klar, die Familie sei auch gewandert. Für Thüringer ein Muss. „Jeden Sonntag“, sagt der Jubilar. Dazu schwimmen. Vielleicht liegt es aber ein Stück weit ebenso an den Genen. „Mein Vater ist über 90 geworden, meine Mutter immerhin auch über 80.“

Nach dem Umzug in den Barnim – 2000 waren Erika und Kurt Bernstein zum Sohn nach Sommerfelde gezogen – war Kurt Bernstein ebenfalls noch sportlich aktiv. „Bis zu meinem 95.“, erklärt er. „In einem Fitnessstudio.“ Eigentlich hieße es ja: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Doch seine Frau stammte aus Finowfurt. Und die Nähe zum Sohn hätte den Wechsel damals leicht gemacht. Er fühle sich wohl in Eberswalde, wo er seit 2015 im betreuten Wohnen an der Schicklerstraße lebt. Dank täglicher Zeitungsschau nimmt er interessiert am Leben in der Barnimer Kreisstadt teil.

Und natürlich an dem der Familie. Ein Urenkel habe demnächst Jugendweihe. „Da müssen wir noch eine Karte kaufen“, gibt Kurt Bernstein, der sich inzwischen sogar über eine Ur-Urenkelin freut, seinem Sohn auf. Doch zunächst steht er selbst im Mittelpunkt. 14 Familienmitglieder werden zur Feier heute erwartet. Dazu ein paar Honoratioren. „Schreiben Sie bloß nicht so viel“, ergeht zum Schluss die Order an die Presse.(vp)