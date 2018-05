Neptun geht samt Krone und Dreizack baden

MOZ

Bernau (Andrea Linne) Noch war es ein bisschen frisch am Morgen, doch die Unverzagten zögerten am Sonnabend nur ganz kurz. Das Freibad in Waldfrieden startete in die diesjährige Saison. Die Aktiven vom SV Grün-Weiß ließen sich unter der Ägide von Dietmar Müller nicht davon abhalten, ein illustres Gefolge darzustellen. Müller, allen voran als Neptun mit Dreizack und Krone, erklärte von Startblock Nummer 1 aus die Saison für eröffnet. Sein Staat aus fesch bemützten Nixen, Mönchen und quer gestreiften Hütchenträgern rief dreimal laut „Wasser frei!“ und stürzte sich allsdann in die fast 20 Grad Celsius kühlen Fluten. Auf eine deutlich bessere Saison als im Vorjahr hofft auch die Crew um Badleiter René Poppel.

Nur 16 000 Badegäste hatten im Vorjahr das Freibad in Waldfrieden besucht. Zu wechselhaft und verregnet war der Sommer. Im Jahr davor erquickten sich immerhin 23 000 Badegäste in den Fluten. „Diese Zahl würden wir gern wieder erreichen“, so Poppel. Mit vier Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz als Betreiber der Badeanstalt, die der Stadt gehört, steht er wochentags von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 9 bis 20 Uhr, bereit. Das Strandbad Liepnitzsee, das seit 1. Mai geöffnet hat, wird außerdem mit vier weiteren Rettungsschwimmern und Helfern bewirtschaftet. An der Plansche, die voraussichtlich am 1. Juni nach Beschichtungsarbeiten im Becken öffnen soll, haben zwei Rettungsschwimmer ein waches Auge auf die jüngsten Badegäste.

Für die ersten beiden Sommerferienwochen haben sich schon 15 Kitas angemeldet. Zwei Wochen lang können die künftigen Erstklässler dann schwimmen lernen, um bereit für den neuen Lebensabschnitt zu sein. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem großen Neptunfest am 17. August. Dann wird Meeresgott Müller wieder das Zepter schwingen und die Kita-Kinder tröpfchenreich in die Schulzeit verabschieden.

Den Badegästen stehen insgesamt 8000 Quadratmeter Liegefläche, ein Schwimmer- mit 50-Meter-Wettkampfbahn und Nichtschwimmerbecken sowie ein Einmeter- und Dreimeter-Sprungbrett zur Verfügung. Ansprechend gestaltet sind Umkleiden und Schattenplätze, auch der Kiosk wird wieder bewirtschaftet sein. Wie der 91-jährige Herbert Welack kommen viele Stammgäste. „Ich bin Sportler und komme seit vielen Jahren her“, sagt das Vereinsmitglied bei SV Grün-Weiß. (li)

Öffnungszeiten an der Hans-Wittwer-Straße, montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr, sowie des Bades am Liepnitzsee täglich 10 bis 19 Uhr.