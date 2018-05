17. Run & Bike Neuzelle

Wieder in Deutschland: Carolin Mattern und Thomas Gogolin wechseln gerade den Laufpart. Kurz hinter Ratzdorf etwa sieben Kilometer vor dem Ziel am Neuzeller Klosterportal zogen sie an den führenden David Schulz und Tim Foerster vorbei und sicherten sich mit 25 Sekunden Vorsprung den Sieg über 45 Kilometer. © Foto: Gerrit Freitag

Hagen Bernard

Neuzelle Die Neuzeller Brüder Sebastian und Matthias Thierbach haben im vierten Anlauf beim 17. Neuzeller Run & Bike den 100-Kilometer-Wettbewerb gewonnen. Während 24 Duos den langen Kanten bestritten, waren 167 Formationen über 45 Kilometer und 81 Duos über 25 Kilometer am Start.

Die Neuzeller Brüder Sebastian (32 Jahre) und Matthias (29 Jahre) haben ihre Chance beim Schopf gepackt. Nach einem zweiten Rang 2014 und zwei vierten Plätzen in den folgenden Jahren sind die Vorjahresdritten über 45 Kilometer ihrer erstmaligen Favoritenrolle gerecht geworden. Die Sieger der Vorjahre hatten sich dieses Mal auf der 45-Kilometer-Distanz duelliert. „Für mich waren aufgrund ihrer Laufzeiten Paul Kaden und Frank Krügener Favorit“, erklärt Matthias Thierbach, der als Controller bei einer Bank in Fürstenwalde arbeitet. „Die beiden sind zwar hier das erste Mal gestartet, doch man erkundigt sich schon vorher, wer die größten Konkurrenten sein könnten.“

Jahrelang hatten die Thierbach-Brüder für den Neuzeller SV in der Kreis- und Landesliga Fußball gespielt. Bereits damals hatten sie regelmäßig Läufe bestritten, doch als ihr Verein sich Anfang 2014 aus der Landesliga zurückzog, war ihre Fußball-Karriere beendet. „Im Fußball ist man immer von den anderen abhängig. Beim Laufen hängt alles von einem selbst ab“, erklärt Sebastian Thierbach, der als Neuzeller Malermeister und Mitsponsor dieser Veranstaltung im Zielbereich auch ein Banner seines Unternehmens zu hängen hatte. „Ich gebe schon seit einigen Jahren Geld, das ist hier gut angelegt“, erklärt der Unternehmer. Während Bruder Matthias arbeitsbedingt eher abends trainiert, begibt sich Sebastian Thierbach auch schon am Nachmittag auf seine Route. Übrigens oft mit dem 100-Kilometer-Seriensieger David Schulz, der zusammen mit Tim Foerster dieses Mal über 45 Kilometer startete. „Ich bin mehr so ein Halbjahressportler. Nach dem Run & Bike konzentriere ich mich auf meine Arbeit, da dann mehr Aufträge reinkommen. Beim Run & Bike ergänze ich mich mit meinem Bruder sehr gut. Wenn der andere mal ein Schwäche hat, dann springt der andere ein. Aber eigentlich sind wir keine richtigen Wettkampfsportler“, erklärt der im Vergleich zu Matthias etwas kräftiger wirkende Sebastian.

Das gilt jedoch nicht für den Run & Bike. Dort machten die beiden Neuzeller von Anbeginn aus ihren Siegambitionen keinen Hehl, wobei sie bis Kilometer 60 den 30-jährigen Paul Kaden aus Wilhelmshaven und den vier Jahre älteren Frank Krügener aus Cuxhafen in ihrem Schlepptau hatten. „Wir sind Triathlonspezialisten und schließen unsere Trainingsphase mit dem Run & Bike ab. Vor fünf Jahren hatte ich das erste Mal davon gehört. Eigentlich komme ich aus Freiberg, das ist ja nicht so weit weg von hier. Im Vorjahr finishte ich auf Hawaii in 9:55 Stunden, in Maastricht will ich unter neun Stunden bleiben“, erklärt Kaden zu seiner sportlichen Klasse. Da auch sein Partner Frank Krügener, der ursprünglich vom Radsport kommt, ein ähnliches Niveau aufweist, wären sie in Neuzelle wie von Matthias Thierbach vermutet, ein ganz heißer Sieganwärter gewesen. Doch es wurde mit 16:30 Minuten Rückstand auf die Neuzeller Sieger (6:41:11 Stunden) „nur“ der dritte Platz. „Wir waren bei Kilometer 75 an der Bahn falsch abgebogen und fielen zurück, ohne überholt zu werden“, erklärt Krügener. „Drei Dinge sind hier wichtig. Ortskenntnis, zu wissen, wie man einen Run & Bike bestreitet und die Wechselstrategie. Mit fünf Kilometern waren unsere Intervalle vom Laufen zum Radfahren viel zu lang. Doch für unser Triathlontraining ist das eher kurz. Insgesamt ist es jedoch ein gelungener Höhepunkt unserer Vorbereitung. Wir waren sieben Stunden unterwegs, das ist als Vorbereitung für den Triathlon wichtig.“

Im Gegensatz zu den beiden Triathleten kannte sich der in Berlin wohnende Michael Bräsel sehr gut beim Run & Bike aus. Fast seit Anbeginn dabei, hatte er am Sonnabend beim 17. Run & Bike nun zum 17. Mal diesen Wettbewerb abgeschlossen. Das lag jedoch daran, dass er mitunter den Hunderter und den Marathon bestritt. Allerdings mit wechselnden Partnern. Wie im Vorjahr, als er über 100 Kilometer Dritter geworden war, hatte er seinen in Aachen lebenden Bruder Robert zur Seite. Dieses Mal sprang nach sogar der zweite Rang heraus (6:56:00 Stunden). Über 45 Kilometer ließen es beide erheblich gemächlicher angehen, vor allem Robert war „platt“ (149./4:27:45 h).

Kurz nach ihrem Zieldurchlauf auf die kürzere Strecke begeben hatten sich auch die beiden Thierbachs. Während David Schulz zehn Stunden zuvor ihnen alles Gute auf den Weg gegeben hatte, unterstützten nun die Thierbachs das Duo Tim Foerster und David Schulz. „Wir sind zehnmal über 100 Kilometer gestartet und haben alles erreicht. Nun wollten wir uns mal auf der kürzeren Distanz ausprobieren“, hatte der Vorjahreszweite Schulz vor dem Start erklärt. Bis sieben Kilometer vor dem Ziel sah es für die gewohnt sehr gleichmäßig ihre Distanz abspulenden Berufsfeuerwehrleute nach dem Gesamtsieg aus. Doch dann änderte der Vorjahressieger über 100 Kilometer, Thomas Gogolin, mit Partnerin Carolin Mattern die Wechselintervalle, so dass vor allem Mattern ein höheres Tempo anschlagen konnte. Während Schulz/Förster im Vorjahr den Gesamtsieg über 100 Kilometer um 24 Sekunden verpasst hatten, fehlten dieses Mal 25 Sekunden am Gesamtsieg. „Stimmungsvoller ist der Hunderter mit dem Start um Mitternacht. Mit zehn Grad hatten wir in der Nacht optimale Temperaturen, dieses Mal war auch die etwas verlängerte Strecke in Polen gut passierbar. Insgesamt waren es optimale Bedingungen“, fasst Sebastian Thierbach zusammen. Am Tag waren es für die 45- und 25-Kilometer-Starter erträgliche 20 Grad Celsius.