Einheit-Express überrollt die Eintracht

Felix Ney

Bernau Einen überragenden Heimauftritt legte Einheit Bernau auf dem Sportplatz am Wasserturm gegen den fast feststehenden Absteiger der Fußball-Brandenburgliga, Eintracht Miersdorf/Zeuthen, hin. Alle Tore des 5:0-Sieges fielen in der ersten Hälfte. So schwärmte Einheit-Trainer Nico Thomaschewski nach dem Spiel: „Das war einfach Klasse gemacht von den Jungs. Ich hatte ein schwieriges Spiel erwartet, rechnete mit einem Gegner, der uns früh anläuft. Stattdessen hat Miersdorf/Zeuthen tief gestanden und uns kaum bedrängt.“

Mit dem 5:0-Sieg war der Tabellenletzte aus Dahme-Spreewald sogar noch gut bedient. Ohnehin sind bei Miersdorf/Zeuthen nach dem 1:3 gegen Waltersdorf und der deutlichen Pleite am Sonnabend die Chancen auf den Klassenerhalt nur noch rechnerischer Natur. So räumte Eintracht-Coach Christian Schröder ein: „Nach der Derby-Niederlage war bei uns die Luft raus. Wir müssen uns nun auf die Landesliga vorbereiten.“

Dazu legte die Bernauer Einheit einen regelrechten Blitzstart hin und wirbelte die Gästeabwehr von Beginn an gehörig durcheinander. Vor allem mit Diagonalbällen überwand Einheit die Abwehrkette von Miersdorf/Zeuthen. Das 1:0 durch Ricky Ziegler fiel nach Flanke von Elton Makengo und Kopfballablage von Jörn Wemmer. Dann scheiterte Maximilian Walter an der Querlatte (4.). Die dritte Einheit-Chance führte zum 2:0, als Jörn Wemmer von rechts Ricky Ziegler bediente. Pech für die Gäste, die in Unterzahl den Gegentreffer kassierten, weil Marco Alisch verletzungsbedingt behandelt wurde.

Der Einheit-Express rollte weiter. Ricky Ziegler verpasste den lupenreinen Hattrick in der 17. Minute, als Gästetorwart Florian Peka parierte, aber Antrew Lubega zum 3:0 abstaubte. Dann setzte sich Maximilian Walter links durch und vollendete zum 4:0, erst 21 Minuten waren absolviert. Einen Freistoß von Christopher Griebsch vollendete Ricky Ziegler volley zum 5:0. Nach 23 Minuten sollte dies schon der Endstand sein, weil Maximilian Walter (Freistoß, 38.) sowie Antrew Lubega (Pfosten, 55.) weitere Möglichkeiten liegen ließen und die Gäste nun besser verteidigten. So ging nach dem 5:0-Halbzeitstand im zweiten Durchgang nicht viel. Mierdorf/Zeuthen verzeichnete nur ganze zwei Torschüsse auf den Kasten von Niklaas Seifarth, doch Nils Reichardt (53.) und Dennis Wolter (83.) verfehlten das Ziel. „Wir haben das Spiel kontrolliert und zu Null gespielt“, wollte Einheit-Trainer Nico Thomaschewski trotz schwächerer zweiter Spielhälfte nicht meckern.

Über Pfingsten ist in der Liga spielfrei, so können bei der TSG einige wie Jens Manteufel (muskuläre Probleme), Jörn Wemmer (Knie) und Christopher Griebsch (Knöchel) ihre Blessuren auskurieren. Zudem bittet Thomaschweski nur zu leichtem Training, ehe die letzten vier Punktspiele dieser Saison Ende Mai bis Anfang Juni anstehen.

Zufrieden blickte Einheit-Trainer Nico Thomaschewski schon mal auf die neue Saison voraus und verkündete: „Es steht fest. Ich mache nächste Saison hier weiter. Jetzt gilt es eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.“ Mit großem Respekt erkannte Eintracht-Coach Christian Schröder die Bernauer Übermacht an: „Einheit ist eine überragend gute Truppe, gerade hier auf ihrem Platz. Für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga.“

Einheits Dreifachtorschütze Ricky Ziegler, der nur gut 22 Minuten für seine drei Treffer brauchte, bemerkte: „Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so rasch drei Tore gemacht zu haben.“