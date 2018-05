Dramatik pur bis Mitte Juni

Marc Schütz, Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Vier Spieltage vor dem Ende der Fußballsaison 2017/18 sind auf Landesebene nur wenige Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg gefallen. Und es reicht längst nicht der Blick auf die eigene Tabelle. Fast alle sind von den Entwicklungen in der Regional- und Oberliga abhängig – wo sich die Situation beinahe wöchentlich ändert.

Regionalliga Nordost: Energie Cottbus steht als Staffelsieger fest und spielt gegen den Nord-Titelträger um den Platz in der 3. Liga. Da mit dem Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt zwei Teams aus dem NOFV-Bereich in die Regionalliga absteigen, müssten vier Mannschaften diese Liga verlassen, sollte Cottbus in der Aufstiegsrelegation scheitern.

Oberliga: Die beiden Staffelsieger steigen direkt auf. Neben den drei festgeschriebenen Absteigern muss auch der Tabellen-13. runter, sollte Cottbus in der Relegation scheitern. Schafft Energie den Aufstieg, treten die Tabellen-13. der Nord- und der Nordost-Oberliga in der Relegation gegeneinander an. Derzeit spricht einiges dafür, dass es mit Victoria Seelow, 1. FC Frankfurt und Grün-Weiß Brieselang drei Brandenburger Absteiger gibt.

Brandenburgliga: Der Staffelsieger (Ludwigsfelde hat großen Vorsprung) steigt direkt auf. Die auf Platz 15 und 16 einkommenden Teams steigen ab. Bei der jetzigen Situation in der Oberliga erhöht sich aber die Zahl der Absteiger. Steigen sogar vier Mannschaften ab, wird die Brandenburgliga in der Saison 2018/19 auf 17 Teams aufgestockt, bei fünf Absteigern sogar auf 18.

Landesliga: Die beiden Staffelsieger steigen auf. Der bessere Tabellenzweite schafft den Sprung nach oben nur, wenn höchstens eine Brandenburger Mannschaft aus der Oberliga absteigt, was derzeit kaum möglich ist. Die beiden Schlusslichter sowie der punktschlechtere Tabellen-15. steigen ab. Steigen Mannschaften aus Brandenburg aus der Oberliga ab, erhöht sich die Zahl der Absteiger entsprechend. Im schlechtesten Fall erwischt es in beiden Staffeln drei Teams. Nach aktuellem Stand (vier Absteiger aus der Brandenburgliga) würden in beiden Staffeln die Teams auf Platz 14 bis 16 absteigen. Dies ist insbesondere für den Angermünder FC ein wichtiger Sachverhalt – momentan sieht es durchaus gut aus. Sehr wichtig wäre, am 25. Mai (Freitagabend) das Heimspiel gegen den SV Babelsberg II zu gewinnen, neun Tage später folgt das Derby beim FC Schwedt.

Landesklasse: Die vier Staffelsieger steigen direkt auf. Im Normalfall steigen sieben Mannschaften ab (Schlusslichter plus die drei punktschlechtesten 15.). Durch die Oberliga-Absteiger erhöht sich aber auch die Zahl der Rückkehrer in den Kreisspielbetrieb entsprechend. Zu beachten ist der Fall Energie Prenzlau. „Nach dem Rückzug gilt das Team als sportlicher Absteiger aus der Landesliga. Zur Saison 2018/19 erfolgt aber die Eingliederung in den Fußballkreis“, betont Martin Hagemeister, Mitglied im Landes-Spielausschuss. Prenzlau zähle damit auch als Absteiger aus der Landesklasse.

Nach aktuellem Stand steigen aus allen vier Staffeln jeweils zwei Mannschaften ab. Von den Tabellen-14. retten sich nur die drei Punktbesten. Das könnte eng werden auch für die Nordstaffel. Und im Kreis? Schafft neben Eintracht Göritz, von dessen Abstieg man ausgehen muss, eine zweite Uckermark-Vertretung nicht den Landesklasse-Erhalt, müssten der Letzte und Vorletzte der Dähn-Liga Uckermark den Weg in die Kreisliga antreten, die dann nur noch in einer Staffel mit 14 Teams spielt. Es sei denn, dass nicht aus beiden Kreisliga-Staffeln je ein Team in die Kreisoberliga aufsteigen möchte.