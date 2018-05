Abstieg fast entronnen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Mit einem 2:0 über Grün-Weiß Lübben hat Preussen Eberswalde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Brandenburgliga getan. Die Gäste mussten sich einem kämpferisch starken Gegner durch den Doppelpack von Arafa El-Moghrabi geschlagen geben.

Der Eberswalder Trainer Obrad Marjanovic hatte auch gegen die spielstarken Lübbener auf ein flexibles 3-5-2 System gesetzt. Die Gäste bauten auf ein offensives 4-2-3-1 und hatten klar einen Punktgewinn im Fokus, wie Co-Trainer Oliver Keutel, der Cheftrainer Thomas Schmidt vertrat, bekundete. Auch wenn einige Stammkräfte fehlten, so Keutel, rechnete man sich was aus. Am Ende stand aber ein verdienter Heimsieg der Marjanovic-Elf. „Wir hatten zwei, drei sehr gute Chancen. Dann jedoch, wie zuletzt, kassierten wir wieder vermeidbare Gegentreffer“, zeigte sich Co-Trainer Keutel enttäuscht, denn ein Punkt sei aus Lübbener Sicht drin gewesen. Das Spielgeschehen sprach aber eine deutliche Sprache. Von Anpfiff an bestimmte Preussen den Takt, dominierte das Spiel und erarbeitete sich eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. Doch der großgewachsene Grün-Weiß-Keeper Patrick Michaelis herrschte souverän in der Höhe seines Strafraumes und seine Vorderleute Kapitän René Trehkopf und Toni Guttke entschärften so manchen weiteren Torschuss der Heimelf. Auf der Gegenseite wurde Lennard Peter im Preussen-Tor nur selten richtig geprüft (24.). Anderseits musste Marcin Dymek einen Patzer in seiner Abwehr mit einer Rettungsaktion nur Zentimeter vor der eigenen Torlinie ausbügeln (33.). Bis zur Pause summierten sich dann weiter die Eberswalder Torschüsse, einzig ein Treffer fiel nicht.

Nur sechs Minuten nach dem Seitenwechsel endlich der Führungstreffer für die Preussen. Wieder einmal sprintete Nick Lange auf der Außenbahn Richtung Gäste-Strafraum. Verteidiger Nico Lehmann holt den Außenflitzer „ungeschickt von den Beinen “, so Co-Trainer Keutel. Fatih Aydogdu schlägt den Freistoß perfekt auf den langen Pfosten, wo Ari El-Moghrabi erfolgreich zum Kopfball hochsteigt - 1:0 (52.). Nur Sekunden später fast ein weiterer Preussen-Treffer. Doch Lars Schöffel setzt die Vorlage vom Torschützen Zentimeter übers Gebälk. Aufgeschreckt erhöhten die Gäste das Tempo. Die besseren Torchancen verbuchten aber weiterhin die Eberswalder. So El-Moghrabi mit einem spektakulären Fallrückzieher nach Pawlowski-Flanke (56.). Mit einer klasse Parade beim Schuss von Valmir Tola verhinderte Preussen Keeper dann den möglichen Ausgleich für die Gäste. Auf der Gegenseite grätschte Kapitän Trehkopf erfolgreich einen Torschuss von El-Moghrabi noch von der Torlinie (61.). Ein offener Schlagabtausch. Zudem brachte der eingewechselte Torjäger Romano Lindner (16 Treffer) neuen Schwung ins Gästespiel. Es half den Grün-Weißen aber nicht entscheidend. Denn Eberswalde erzielte die Vorentscheidung. Ein schneller Gegenzug über Lange und Gouhari auf El-Moghrabi im gegnerischen Strafraum und es stand 2:0 (81.). Lübben gab sich zwar nicht auf, hatte durch einen Lindner-Freistoß (83.) und beim Schuss von Valmir Tola (87.) die Chance zum Anschlusstreffer. Anderseits verpasste Preussens Doppeltorschütze nur knapp einen Hattrick (86./88.).

„Ein starkes Spiel meiner Mannschaft. Das zu Null ist wichtig - und natürlich die drei Punkte“, erzählte ein strahlender Preussen-Trainer.