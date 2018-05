Lebenszeichen von Grün-Weiß

Matthias Haack

Lindow (RA) Grün-Weiß Lindow hat sein Pflichtprogramm am Sonnabend erfüllt. 2:1 (1:0)-Sieg gegen Union Neuruppin. Damit übergab die Elf von Spielertrainer Robert Hinkelmann zunächst Rote Laterne an Lok Brandenburg. Aber Rang 15 bedeutet weiterhin: Der Abstieg aus der Fußball-Landesklasse droht. Das rettende Ufer ist einen Punkt weg.

Kaum durchatmen kann auch der SV Union Neuruppin, der von einem Spiel zum nächsten hechelt, um seine Nachholpartien nach und nach abzuarbeiten, die sich wegen unbespielbarer Plätze in den Wintermonaten aufgestaut haben. Die eigentliche Trainingszeit entfällt seit Wochen für die Neuruppiner. Stattdessen ist Auflockern angesagt. Was das erheblich eingedampfte Trainingspensum nach sich zieht, bekam die Elf im Derby gnadenlos aufs Brot geschmiert.

Es fehlte den Unionern zum einen an den Ideen und der Präzision im Spielaufbau, zum anderen aber auch an der Einstellung. "Kein Biss, kein Mut, keine Aktionen, stattdessen schwere Fehler", analysierte Trainer Stephan Ellfeldt. An beiden Gegentoren "haben wir eine Aktie". Beim ersten ließ Keeper Tizian Fuelbier einen Freistoßball durch die "Hosenträger" rutschen. Markus Filarski wurde als Torschütze benannt (45.). Es war sein elfter Saisontreffer. Überhaupt war der agile Offensivmann der auffälligste Spieler. Beim zweiten Lindower Treffer enteilte er zentral den verblüfften Unionern. Robert Erdmann holte ihn zwar ein und verhinderte den gezielten Torschuss, aber nur auf Kosten eines Fouls. Lavdrim Dauti hatte beim folgenden Elfmeter starke Nerven und traf zum 2:0 (54.) - sein achtes Saisontor. Unions Bester der laufenden Spielserie hatte bis dahin vier. Genau das scheint die größte Baustelle der Unioner zu sein - vorn geht gar nichts. Mit 23 Toren stellen die Neuruppiner die schwächste aller Offensivreihen. Jedoch erhöhte Sebastian Miessner in der Schlussminute auf fünf Tore, als Union einen Konter setzte. Zehn Sekunden zuvor wäre durch Maximilian Haupt beinahe das dritte Tor für die Heimelf gefallen.

Als Grün-Weiß mit 2:0 in Führung lag, war es genau das Spiel, das sich Hinkelmann vorgestellt hatte. Ein enges Mittelfeld aufbauen und bloß keinen Angriff über die Mitte zulassen. Das Lindower System wirkte wie eine Schutzglocke, die über den eigenen Strafraum inklusive Tor gesetzt war. Kam eine Flanke durch, dann wurde sie Beute von Torwart Dommenic Rauch, wurde von der aufmerksamen Innenverteidigung abgewehrt oder landete im Aus. Dies sogar in einer extrem hohen Anzahl. Union verzettelte sich immer wieder in Fehlpässen oder auch Stockfehlern. Erst in den letzten zehn Minuten fanden die Neuruppiner jene Räume über Außen, die für Gefahr sorgten. Viel zu spät für eine Wende.