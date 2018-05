Neue Sammlung zum örtlichen Bäckerhandwerk

Thomas Berger

Buckow Es lohnt sich, wieder einmal der Heimatstube Buckow einen Besuch abzustatten. Nicht nur, weil die Betreuer aus den Reihen des Kneipp- und Heimatvereins dort noch einmal Frühjahrsputz gehalten, alles wieder etwas entstaubt und auf Vordermann gebracht haben. Sondern vor allem, weil die Heimatgruppe unter Vorsitz von Lars Kagel jetzt Teil eins der neu gestarteten Sammlung zum Bu­ckower Geschäftsleben in früherer Zeit vorgelegt hat.

Den Anfang in der Reihe machen die Bäcker. Heute hat die Stadt nur noch einen Betrieb dieser Sparte, allerdings ein Traditionsunternehmen. Denn René Berendt, der seit dem Vorjahr die Firma leitet, hat diese von Vater Helmut übernommen, der wiederum ab 1978 für knapp vier Jahrzehnte die 1947 von Großvater Erich Berendt gegründete Bäckerei fortführte. „Auch mein Onkel hat da früher mal mitgearbeitet“, so Lars Kagel.

Sechs Bäcker gab es nachweislich 1928, ebenfalls sechs waren es nach dem Ende des zweiten Weltkriegs. Die Materiallage ist zwar unterschiedlich, doch aus dem reichen Fundus von Heinz Reincke und anderen Quellen haben die Heimatfreunde für ihre thematische Aufbereitung allerlei Fakten und auch einige Bilder zusammentragen können. Besonders reichhaltig sind die fotografischen Einblicke in die Bäckerei Wendt, die in der Königstraße 7 saß. Vom Café Schmidt mit angeschlossener Bäckerei (Am Markt 4) hat sich eine Ansicht aus dem Jahr 1910 erhalten. Hinzu kamen beispielsweise noch Bäcker Semmler (gegenüber dem heutigen „Eiskörbchen“) sowie die Betriebe von Paul Fischer und Paul Steinborn. Später war es unter anderem Bruno Bade mit seiner Frau, die bis 1943 in Lebus eine Bäckerei betrieben hatten, die in Buckow einen wirtschaftlichen Neuanfang wagten, ebenfalls die Auswahl an frischem Brot, Brötchen und Kuchen in der Stadt bereichernd.

Neben solchen besonderen Ergänzungen 2018 gibt es in der Heimatstube – deren Domizil früher die Fleischerei Elsholz war – aber noch einiges mehr zu entdecken. Da ist das Modell der alten slawischen Fluchtburg, sind Exponate mit Verbindung zum heute nicht mehr vorhandenen Schloss (von dem seit dem Abriss nach dem Krieg nur der umliegende Park blieb), zu früherem Alltagsleben und speziellen Buckower Attraktionen. Ein munterer Streifzug durch die Geschichte.

Heimatstube Buckow, Hauptstraße 22, geöffnet in der Saison sonnabends 14 bis 17 Uhr.