Im Schatten des Goldschatzes

Viola PEtersson

Eberswalde (MOZ) Die Messingwerksiedlung ist ein Vorzeigeprojekt. Gern präsentiert die Stadt Touristen und Fachbesuchern das mehr als 300 Jahre alte, unter Denkmalschutz stehende Ensemble in Finow. So wie am Wochenende zum Museumstag. Allein: Einige Mieter sind in Sorge. In Sorge um die historische Bausubstanz.

Sie berichten von Schimmelbefall, von maroden Fenstern, von Feuchtigkeitsschäden. Von Flickschusterei. Die Vorwürfe einiger Mieter des Gustav-Hirsch-Platzes sowie der Erich-Steinfurth-Straße richten sich gegen die städtische Wohnungsgesellschaft WHG. MOZ liegt in Auszügen der Schriftwechsel zwischen Betroffenen und Vermieter zu Beschwerden vor – und sie konfrontierte letzteren, also die WHG, deshalb mit den Klagen.

„Wir lassen unser Investment doch nicht vergammeln“, wies Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam die Vorwürfe beziehungsweise die Sorgen der Mieter kategorisch zurück. Die WHG habe von 2000 bis 2009 in ihren Bestand von 113 Wohnungen in der Messingwerksiedlung immerhin mehr als zehn Millionen Euro an reinen Baukosten investiert. Für die Sanierung. Das nicht entsprechend zu erhalten, wäre ja geradezu absurd, sagte Adam und versuchte, dies mit Zahlen zu belegen. In den vergangenen zehn Jahren seien mehr als 700 000 Euro in die Instandhaltung der Siedlung geflossen. Über den gesamten Wohnungsbestand wende das Unternehmen jährlich 14 Euro pro Quadratmeter für Instandhaltung auf. Dem gegenüber habe sich die Grundmiete beispielsweise am Gustav-Hirsch-Platz 1-6 seit 2013, also innerhalb von fünf Jahren, um gerade mal durchschnittlich 78 Cent pro Quadratmeter erhöht, so der Geschäftsführer.

Probleme mit Schimmel gebe es in der Tat, räumte Adam wiederum ein. Aber nicht nur in Finow, sondern „generell im sanierten Altbau“. Dies habe mehrere Ursachen. Eine liege sicherlich in den Wärmeschutzvorschriften, eine andere im etwaigen Mieterverhalten. In der Messingwerksiedlung seien seit 2011 konkret durch neun Mieter Mängel angezeigt worden. In vier Fällen handelte es sich um Schimmelbefall, zwei Mal war es nach Starkregen zu Wasserschäden gekommen und zwei Mal wurden Stockflecken gemeldet. „In all diesen Fällen sind wir tätig geworden“, betonte Prokuristin Doreen Boden.

Gleichzeitig hervorhebend: „Die Messingwerksiedlung ist die älteste Werksiedlung in Deutschland. Sie steht unter Denkmalschutz und genießt deshalb bei uns einen hohen Stellenwert.“ Der Instandhaltungsaufwand sei natürlich am Gustav-Hirsch-Platz sowie an der Erich-Steinfurth-Straße höher als in anderen Quartieren, da der Anteil der Holzbauteile in Finow am größten ist. Bekanntlich erfordern gerade die eine regelmäßige Wartung. Dieser Pflicht, so Boden, komme die WHG nach. Jeweils in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde. „Das ist ein fortlaufender Prozess.“ Für dieses Jahr etwa seien weitere Holzschutzarbeiten sowie neue Anstriche an Fensterrahmen vorgesehen. Den Eindruck einiger Mieter, die WHG reagiere nur auf Schadensmeldungen und bleibe eben „nicht kontinuierlich am Ball“, bezeichnete Boden als falsch. „Einmal im Jahr gibt es eine Objektkontrolle, für alle unsere Quartiere“, so die Prokuristin. Ebenso regelmäßig werden die technischen Anlagen kontrolliert. Im Fall der Messingwerksiedlung etwa musste bereits ein Heizkessel ausgetauscht werden.

Einige Stadtverordnete wiederum wurmt, dass die Villa Hirsch, ebenfalls zum Ensemble gehörend und in Privatbesitz, offenbar seit Jahren sich selbst überlassen ist. Baudezernentin Anne Fellner erklärte auf der jüngsten Parlamentssitzung auf Anfrage dazu: Der Eigentümer habe jetzt innen mit ersten restauratorischen Arbeiten begonnen. Zudem sei er seit Ende 2017 in Besitz einer Baugenehmigung, so dass er auch mit der umfassenden Sanierung starten könne.