Harsche Kritik an Vorgaben für ländliche Räume

Thomas Berger

Müncheberg Einstimmig haben sich die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung hinter die Stellungnahme der Stadt zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) gestellt. Auf sieben Seiten haben die Müncheberger jede Menge Kritikpunkte zusammengetragen. Die Liste beginnt schon damit, dass man nicht einmal eine offizielle Information habe, wie weit Punkte aus der Stellungnahme zum ersten Entwurf in die überarbeitete Fassung aufgenommen wurden, wie Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) darlegte. Generell ergäben sich auch aus Entwurf zwei „nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können“, zuvorderst in Zusammenhang mit der Verkehrsachse der Regionalbahn 26 (Ostbahnstrecke).

CDU-Fraktionschef Norbert Buchholz, mit der Bürgermeisterin sonst nicht oft einer Meinung, pflichtete dieser bei. „Ich finde es ein Ding aus dem Tollhaus: Wir versuchen hier, etwas zu gestalten, das Land ist aber dabei, genau diese Entwicklungschancen kaputtzumachen. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen.“ Er hoffe, dass Müncheberg mit dieser klar formulierten Kritik nicht allein stehe, sondern andere Kommunen mitzögen, noch einmal Druck auf die Entscheidungsträger in Potsdam aufzubauen. Der Städte- und Gemeindebund habe sich so positioniert, ergänzte Uta Barkusky.

Müncheberg fordert insbesondere Klarstellungen zum Teilthema Wohnungsbau, wo es derzeit widersprüchliche Aussagen im LEP-Entwurf gebe. Ziele wie „... den ländlichen Raum als Wohnstandort attraktiv zu machen“ würden an anderer Stelle mit Statements gegen eine „Zersiedelung“ konterkariert. Generell dränge sich der Eindruck auf, nur noch die Mittelzentren sollten gefördert werden. Auf zentrale Orte der untersten Ebene müsse stärker eingegangen werden. Der Einwand zu Punkt 4 bringt die Kritik in einem Satz auf den Punkt: „Es ist bemerkenswert, welch geringe Bedeutung der Plangeber den ländlichen Räumen schenkt.“