Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Gedächtnistrainer Gregor Staub besucht am 20. Juni die Beeskower Grundschule an der Stadtmauer. Der Schweizer führt seinen vielen Jahren erfolgreich seine Trainings durch, hat mittlerweile mehr als 2500 Seminare geleitet und Vorträge gehalten. Sein „Gedächtnistag“ in Beeskow ist in drei Abschnitte gegliedert. Am Vormittag arbeitet Gregor Staub mit den Schülern der Klassen 4 bis 6, am Nachmittag gibt es eine Lehrerfortbildung.

Am Abend gibt es von 19 bis 21 Uhr im Schützenhaus eine öffentliche Veranstaltung für Eltern und andere Interessenten. Der Eintritt ist frei. Staub will dann Methoden vermitteln, wie man sich selbst Namen, Zahlen und Fakten besser merken kann. Außerdem geht es um Kopfrechnen und effektives Lernen. Außerdem zeigt Staub auf, wie man effektiv Fremdsprachen erlernt.