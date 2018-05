Frauenpower beim SV Grün-Weiß

MOZ

Bernau (Andrea Linne) Einen Wechsel an der Spitze des Vereins SV Grün-Weiß Bernau-Waldfrieden 1951 gab es in diesen Tagen. Dem bisherigen Vorsitzenden und langjährig engagiertem Breitensportler Dietmar Müller folgt Margitta May nach. Die 62-Jährige, die heute Geburtstag feiert, war bislang als Stellvertreterin aktiv und mit den Winterschwimmern unterwegs. Nun hat sie das Ruder übernommen.

„Das geht nur mit meinen vielen Unterstützern aus dem Vorstand“, macht die agile Rentnerin deutlich. Denn mit ihr zog auch Dirk Karolczak als Stellvertreter in dem Führungsgremium ein. Er kommt von der Sektion Fußball und hat viele Ideen. Kassenwartin Christine Selle, Schriftführerin Irina Barbarino, Integrationsbauftragte Larisse Stötzner, der Website-Verantwortliche Matthias Noack und die Beisitzer Gerd Ziebarth, Birgit Ullmann und Christian Kraatz packen mit an.

Nächster Höhepunkt des 300 Mitglieder umfassenden Vereins, der elf Sektionen vom Billard bis zum Präventionsgymnastik und Kraftsport anbietet, ist das Familien- und Integrationssportfest. Am 30. Juni geht es von 9.30 bis 13 Uhr auf der Sportanlage in Bernau-Waldfrieden über die Bühne. Zahlreiche Stationen von Leitergolf bis Qi Gong locken Familien, um sich auszuprobieren und mit viel Spaß dabei zu sein. Diskussionen, wie das Fest interessanter werden könnte, gab es laut Margitta May auch während der jüngsten Mitgliederversammlung. Auch um den Nachwuchs ringen die Grün-Weißen, wie viele andere Vereine in der Stadt ebenso.

„Wir suchen Nachwuchs und sind auch offen für neue Ideen“, macht die neue Vereinsvorsitzende deutlich. Alles läuft auf der Basis des Breitensports ab, nur die Billardkegler sind auch wettkampfmäßig eingebunden. So können Interessierte zum Nordic Walking kommen oder auch bei den Bernauer Eisheiligen, den Winterschwimmern, vorbeischauen. Den Posten als Abteilungsleiterin der Eisheiligen hat Margitta May übrigens an die Aktive Silvia Mauks abgegeben. „Ich denke, ich habe auch so genug zu tun“, macht die Vorsitzende deutlich.

Vormerken: Familien- und Inte­grationssportfest am 30. Juni, 9.30 bis 13 Uhr, Sportanlage Hans-Wittwer-Straße 28