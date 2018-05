Landkreis will wissen, was sich Senioren wünschen

Martin Stralau

Beeskow/Fürstenwalde (MOZ) Die Mitarbeiterinnen im Bereich der Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragten des Landkreises Oder-Spree führen in Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenbeirat derzeit eine Seniorenbefragung durch. Das teilte Kreissprecher Mario Behnke auf Anfrage der MOZ mit. Um dem demografischen Wandel und den damit erforderlichen Veränderungen ihres Lebensumfeldes Rechnung zu tragen, werden die Senioren um ihre Mithilfe gebeten. Sie werden zum Beispiel danach gefragt, welche Angebote sie in ihrer Gemeinde besonders vermissen und was für ältere Menschen im Landkreis getan werden sollte.

Das Ziel der Befragung ist die Gestaltung und Definition von generationsübergreifenden Perspektiven für das Lebensumfeld der Seniorinnen und Senioren im Landkreis. Der Fragebogen wird über die örtlichen Seniorenbeiräte ausgegeben und bis zum 30. Juni wieder an das Büro der Beauftragten zurückgegeben. Insgesamt, sagte der Sprecher, werden 2500 Fragebögen ausgereicht. Jeder Seniorenbeirat erhält anteilig der in der Gemeinde lebenden Senioren ausreichend Exemplare. Nach Auswertung der Fragebögen wird ein Ergebnisbericht veröffentlicht. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym.

Insgesamt leben Mario Behnke zufolge etwa 45 000 Menschen im Landkreis, die 65 Jahre und älter sind. Davon sind 25 400 Frauen und 19 600 Männer. Das ist ein Anteil von gut 25 Prozent an der Gesamtbevölkerung des Kreises. Die Bevölkerungsprognose weist für die nächsten Jahre einen Anstieg auf mehr als 30 Prozent aus. Studien belegen, dass die Gruppe der Älteren nicht nur zahlenmäßig kontinuierlich wächst, sondern sich auch hinsichtlich ihrer Lebenslagen, Bedürfnisse und Interessen weiter ausdifferenziert.