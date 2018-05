Ruppiner Doppelsieg

Matthias Haack

Neuglobsow (RA) Von 240 Startern gingen die Organisatoren des Stechlinseelaufes aus. Dass es mehr werden, war wegen des Wetters am Sonntag durchaus zu erwarten. Aber dass es 359 wurden, das "ist überwältigend", zeigte sich Wolfgang Schwericke höchst erfreut.

Der Laufpark Stechlin hatte zum 15. Mal auf die anspruchsvolle Strecke gerufen und vorm Start alle Hände voll zu tun, den Durchblick und die Ruhe halten - wohl dem Veranstalter, der auf ein über die Jahre erprobtes Team setzen kann. Einer der ganz wenigen Wermutstropfen: Die Medaillen reichten nicht. Schwericke versprach, die fehlenden per Post zu schicken. Erstmals eingebunden in den Frühjahrslauf hatte der Laufpark seinen Stechlin-Cup, mit dem bei sechs regionalen Läufen Punkte auf der jeweils längsten Strecke gesammelt werden. Zur Premiere standen gleich zwei Ruppiner auf dem Treppchen: Triathlet Stefan Schulz aus Neuruppin gewann den Halbmarathon in 83 Minuten. Drei Minuten mehr benötigte der Heinrichsdorfer Marc Marquardt.

Weiter geht es bereits in einer Woche im Stechlin-Cup: In Dollgow wird am Pfingstmontag gelaufen. Unter anderem auf den 15 Kilometern. Das ist die größte Distanz. Start ist über 0,6/1,9/8,4 und 15 Kilometer um 10 Uhr vorm Gasthaus Seelig.