Kerstin Unger

Lüdersdorf (MOZ) Auch in diesem Jahr finden in der Region wieder mehrere Veranstaltungen in der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ statt. Am 26. Mai sind Schüler der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule „Friedrich Wilhelm von Redern“ Angermünde in der Lüdersdorfer Kirche zu erleben. Um 17 Uhr treten dort der Kinderchor und Instrumentalisten unter Leitung von Dorothea Janowski auf und zeigen ihr Können. Sie präsentieren Kinderchorlieder, Instrumentalstücke und Chorlieder.

Auch das Blockflötenensemble unter der Leitung von Katharina Glös wird das Konzert mitgestalten.