Wie ein unbewusster Flügelschlag

Christina Slezonia

Chorin Unter dem Titel „Imago oder die Erfüllung der Flügel“ präsentiert der Maler Jan Tilman Kretzschmar seit Sonnabend seine neue Ausstellung im Kloster Chorin. Anders als gewohnt hängen seine Werke jedoch nicht im Infirmarium, sondern im Kapitelsaal, das einst von den Zisterziensermönchen als wichtiger Versammlungsraum genutzt wurde. Seit dem Wochenende dienen diese hohen Wände nun als Rahmen für großformatige Tusche-, Aquarell- und Temperazeichnungen, die vom Künstler selbst zu einem Fries poetischer Szenerien zusammengefügt wurden.

Jan Tilman Kretzschmar, 1961 in Kleinmachnow geboren, absolvierte in den 80er-Jahren sein Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Seinen heutigen Kunststil prägte in dieser Zeit jedoch besonders der ehemalige Zeichenlehrer Gottfried Bammes, der sich in seinem Unterricht auf die exakte Replikation der menschlichen Anatomie spezialisierte.

Die Interpretation seiner Werke überlässt der Maler dem Betrachter selbst. Auffallend sind jedoch die feinen, in Wasser verdünnten Pinselstriche, die eine oder mehrere Figuren in das Zentrum des Geschehens rücken. Kunstkritiker Richard Rabensaat spricht an dieser Stelle vom Thema des „Ecco Homos“, das sich auf den Menschen als solchen beschränke „dem jeder Hinweis auf etwas Göttliches“ fehle.

Gleichwohl bleiben die Figuren in den Bildern nicht nur auf sich selbst bezogen. Ein wiederkehrendes Moment ist vor allem der verschlungene Faltenschlag, den der Künstler nutzt, um die Figuren in ihre ebenso verschlungene Welt einzubinden. Mythische wie religiöse Motive lassen sich vereinzelnd ebenfalls erkennen, die im Zusammenspiel mit dem historisch aufgeladenen Raum den Bildern eine zusätzliche Dimension verleihen. Kretzschmar selbst setzt sich keine Vorgaben in seinem kreativen Schaffensprozess. Für ihn steht vor allem der spielerische Umgang mit der Kunst im Vordergrund. Er arbeitet daher viel mit Assoziationen, die während des Malens unbewusst zum Vorschein kommen. „Für mich ist der emotionale Aspekt der Kunst sehr wichtig“, betont Kretzschmar.

Gerade weil er so zum Ausdruck bringen könne, was in ihm drin sei, habe er sich für die bildende Kunst entschieden, erzählt er. Kretzschmar verweist hierbei auf den Begriff „Imago“, der titelgebend für die Ausstellung ist und das letzte Stadium einer Raupe bezeichnet, bevor sie ihre Flügel entfaltet. Der Künstler selbst sieht bei sich einen ähnlichen Prozess: „Genauso wie in der letzten Entwicklungsstufe des Insekts ist auch in mir eine innere Kraft, die etwas gestaltet will“, erklärt er.

Die Ausstellung im Kapitelsaal des Klosters ist bis zum 23. Juli von 9 bis 18 Uhr geöffnet.(sle)