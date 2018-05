Christian Lindner entdeckt den Europäer in sich

Thomas Block

Berlin (MOZ) Zwei Tage hat die FDP getagt. Noch moderner wolle man werden, noch europäischer. Am Ende hat sich der Parteitag darauf geeinigt, alles weiter so zu machen wie bisher.

Nach seiner anderthalbstündigen Rede steht Christian Lindner sichtlich zufrieden am gelben Rednerpult. Hinter ihm der etwas gewöhnungsbedürftige Slogan des FDP-Parteitages, „Innovation Nation“, vor ihm Delegierte, die es nicht mehr auf ihren Stühlen gehalten hat. Sie sind aufgestanden und klatschen so frenetisch, als hätte da nicht der aktuelle Parteichef, sondern ein wieder auferstandener Hans-Dietrich Genscher gesprochen. Die große Lindner-Show, sie hat auch an diesem Wochenende wieder funktioniert.

90 Minuten hat Linder geredet, es war der einzige Höhepunkt eines ansonsten ereignisarmen Parteitages. In dessen Vorfeld wurde lange und laut darüber nachgedacht, wer sich denn da eigentlich trifft. Für die einen kam eine FDP zusammen, die gerade erst in einer großen Geste die Jamaika-Verhandlungen platzen ließ, die Regierungsverantwortung von sich wies und es nun nicht schafft, sich in der Opposition zu profilieren. Eine Ein-Mann-Veranstaltung, die außer ihres charismatischen Vorsitzenden nicht viel zu bieten hat. Für die anderen traf sich eine Partei, die gerade erst nach einem beispiellosen Modernisierungsschub den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag geschafft hat. Beides stimmt. Doch wie so oft macht der Fokus einen entscheidenden Unterschied.

Christian Linder bevorzugt eine dritte Erzählung: Hier trifft sich eine Partei, die festen Schrittes Richtung Zukunft marschiert. Und diese Zukunft ist europäisch. Eine halbe Stunde, fast ein Drittel seiner Rede, widmet Lindner der EU. In einer Welt der Trumps und Xi Jingpins, in einer Welt der Handelskriege und aufgekündigten Abkommen brauche es Antworten. „Jede Antwort beginnt mit einem Wort. Und dieses Wort heißt: Europa.“ Die Menge jubelt. Als Lindner die Führungsqualitäten der Kanzlerin infrage stellt („Jetzt ist Leadership nötig. Frau Merkel, sagen Sie, wovon Sie in der Europa-frage überzeugt sind, und kämpfen Sie dafür!“), jubelt sie ein bisschen lauter. Und als er zum großen Finale ansetzt („Ja zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Ja zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Ja zu einem EU-Haushalt. Ja zu einem europäischen FBI“), da gibt es kein Halten mehr.

Der große Parteivorsitzende, er hat die Marschrichtung vorgegeben, die Partei folgt. Von einer „großartigen Rede“ sprechen die Delegierten, von einem „zukunftsweisenden Beitrag“. Wohl auch weil sie im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit sich sind. Zu nur zwei konfliktträchtigen Punkten hat es an diesem Wochenende gereicht.

Da wäre zum einen die Russlandfrage. Lindner setzt sich für eine Aufrechterhaltung der Sanktionen ein, möchte aber Putin zurück in die Runde der G8 holen. Vorstandsmitglied Wolfgang Kubicki hingegen fordert in einem Änderungsantrag eine Überprüfung der Wirtschaftssanktionen und möchte die russische G8-Rückkehr als letzte Option festlegen. Der Änderungsantrag wurde vielfach als offene Rebellion Kubickis gedeutet. Viele Delegierte griffen ihn direkt an. Es entstand kurz so etwas wie eine lebendige Debatte, und letztlich wurde Kubickis Antrag abgelehnt. Dieser selbst sieht seinen Vorstoß freilich gar nicht so dramatisch. „Es gibt weder einen Machtkampf noch ein Zerwürfnis zwischen Christian Lindner und mir.“

Zum anderen wäre da die leidige Frauenfrage. Der Anteil der weiblichen FDP-Mitglieder liegt bei 21,9 Prozent, ähnlich sieht es bei der Verteilung der Spitzenposten aus. Man müsse für Frauen attraktiver werden, sagt Lindner. Man habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die offen diskutieren und Vorschläge erarbeiten soll. Generalsekretärin Nicola Beer schließt selbst eine Frauenquote nicht mehr aus. Und Lindner sagt: „Kommt der Vorschlag, dass wir eine männliche und weibliche Doppelspitze brauchen, dann diskutieren wir das und machen das vielleicht – bei meinem Nachfolger.“ Ein Scherz, die Menge lacht. Doch wahrscheinlich steckt ein Stückchen Wahrheit darin.