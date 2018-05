Speicher letztmalig offen

Kerstin Unger

Gramzow (MOZ) Vom 18. bis 20. Mai feiert mit Gramzow der älteste Ort der Uckermark den 850. Geburtstag. Aus diesem Anlass kann der örtliche Speicher besichtigt werden. Bereits zum Tag des offenen Ateliers fanden die Ausstellung und das Buch „Gebrochene Poesie Uckermark“ reges Interesse. Derzeit befindet sich die Gebäude-Hüllensanierung in der zweiten Bauphase. Zudem werden die Funktions- und Sozialräume sowie Maschinen- und Geräteteile im Indust-rie-Denkmal weiter saniert. Der Speicher Gramzow wird nur noch am 19./20. Mai sowie voraussichtlich am Tag des offenen Denkmals zugänglich sein.