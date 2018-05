Buntes Maifest in Wegendorf

Jens Sell

Wegendorf (MOZ) Jeder Vierte der 850 Wegendorfer war am Sonnabend auf dem Maifest. Schon am Vormittag tummelten sich mehr als hundert bei Spaßfußball und Pflanzentauschmarkt.

Ein halbes Dutzend Tore kassieren die Spieler des Fördervereins Dorfkirche vom Team des Kita-Vereins, doch dem Spaß tut das bei Ortsvorsteher Michael Töpfer keinerlei Abbruch: „Und nur auf den Spaß kommt es bei unserem vierten Fußballturnier an“, sagt er lachend und verschwitzt nach dem Abpfiff von zweimal acht Minuten. Da laufen schon die Mannen der Freiwilligen Feuerwehr gegen die Spaßkickers Wegendorf auf. Das dritte Maifest ist noch keine Stunde alt, da gehen bei Lisa Tannfeld, der Frau des ortsansässigen Bäckermeisters Peter Tannfeld, die Blechkuchenstücke und Pfannkuchen reihenweise übern Tresen. Nebenan zapft Imbisswagen-Inhaber Mario Stümper die ersten Pilsener für Karsten Stemmler aus Eichwalde und Gerald Schmidt, während sein Sohn Sven Stümper die ersten Bratwürste auf den Holzkohlengrill legt. Da ist die erste Fuhre von Bennys Zuckerwatte schon vernascht. Der Rasen vorm Bolzplatz ist gut belegt, Kinder, Eltern und Großeltern machen es sich bequem.

Am Weg zum Bolzplatz freut sich Angelika Goßlau über das Angebot zum Pflanzentausch. Vor vier Jahren ist sie mit ihrem Mann aus Berlin hierher gezogen, der Hof gegenüber gehört ihnen und stellt sie noch vor einige Herausforderungen. Da kann Ingrid Gruber ihr eine gute Empfehlung geben: „Wenn Sie nicht so viel Rasen mähen wollen, nehmen Sie einen Goldfelberich mit. Der blüht den ganzen Sommer, aber aufgepasst: Er wuchert und verdrängt gerne andere Pflanzen bis hin zum Rasen.“ Neben ihr sitzt Marianne Reusch-Blatt, die gleich ein paar Stecklinge mit Herzchen zum Muttertag anbietet: Sachsengras und Herzastern, Maiglöckchen und Porzellanblumen. Stephanie Kuss aus dem alten Dorf hat gelbe Himbeeren, Johannesbeeren in allen Farben, Tomaten und Kräuter wie Pfefferminze im Angebot. Auch Jutta Kamphuis mit ihrem Mischlingsrüden Spike ist beim Pflanzentausch: „Zum vorigen Maifest haben wir den zum ersten Mal veranstaltet. Er soll Tradition werden.“ Noch in diesem Monat wollen einige Aktivisten einen Förderverein für Wegendorf gründen, um alle Dorfteile näher zueinander zu bringen. „Alt-Wegendorfer und Häuslebauer gemeinsam wollen wir aktivieren als sinnvolle Ergänzung zum Förderverein Dorfkirche und den anderen Gruppen“, sagt Stephanie Kuss.

Das gemeinsame Ziel: Ein Dorfgemeinschaftshaus. Die vorhandenen Räume reichen nicht. Der Förderverein hat noch seine Bleibe in der Kita, doch die wächst und braucht mehr Platz. Für Kaffeenachmittage weichen sie ins Küsterhaus aus. Die monatlichen Skatturniere finden in der Feuerwehr statt. „Wir brauchen das Dorfgemeinschaftshaus. Doch das geht nicht ohne Fördermittel“, sagt Ortsvorsteher Michael Töpfer, und wenn die aus dem Leader-Topf fließen sollen, braucht das Dorf ein schlüssiges Entwicklungskonzept und ein aktives Dorfleben – so wie am vergangenen Sonnabend. Da spielte abends „Yellow Times“ zum Tanz, und der Chor Die Verwegenen bot ein Programm.