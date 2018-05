Flitzer kommen in Fahrt

Christina Slezonia

Finowfurt Das 21. Roadrunner’s Paradise Race 61 Festival steht in den Startlöchern. Um entsprechend vorzufeiern, trafen sich am vergangenen Sonnabend bereits mehrere hundert Oldtimerliebhaber. Im „Season’s Opening“ unternahmen diese auf dem Gelände des Finowfurter Luftfahrtmuseums eine erste Spritztour.

Ob Oldtimer, Hot Road oder Classic Bikes, unzählige Gäste aus ganz Deutschland wagten am Wochenende den Motorcheck beim ersten Warm-Up Rennen der Saison und ließen sich gerne einmal vorführen, was die Konkurrenz zu bieten hatte. Für das Rennen auf der Fluglandebahn, die gleichwohl als Rennbahn umfunktioniert wurde, waren zwar nur Fahrzeuge bis zum Baujahr 1976 zugelassen, jedoch nahmen sich auch Fahrer jüngerer Modelle die Zeit, mit Gleichgesinnten in diesem besonderen Ambiente fachzusimpeln und gemeinsam zu feiern. Für das Extra an ausgelassener Stimmung sorgten Livebands wie „The Downbeats“ und „Elvis Cantu“ im Hangar, die stilecht mit klassischem Rock’n’Roll die Gäste zusätzlich in Fahrt brachten.

Unter den Rennteilnehmern befanden sich auch Jan Zimmermann und Frank Lukas, die extra aus Bitterfeld mit einem Ford aus dem Jahre 1934 angereist kamen. Sie besuchen das Festival bereits zum zehnten Mal und haben besonders viel Freude daran, ihren modifizierten Oldtimer auszuführen.

Allein der Rahmen ist ein Original, den Rest haben sie mit viel Liebe und Geduld selbst zum Laufen gebracht. Da ihnen jedoch eine Straßenlizenz für ihre selbst gebaute Karosserie fehlt, bleibt ihnen nur auf Festivals wie dieses den 300 PS starken Motor testen zu können. Auf einen Sieg in der Vorrunde waren die beiden jedoch nicht aus. „Für uns zählt heute nur der Spaß, erst im Juni wird es dann richtig ernst“, erzählt Frank Lukas, der sich dann hinter das Steuer klemmen wird.

Auch der Gewinner des letzten Jahres ließ sich erneut auf der Bahn blicken. Hartmut Rybholz aus Berlin hat dieses Jahr jedoch nicht sein Siegermodell, sondern lieber eines seiner neuesten Schätze mitgebracht: Ein Ford Modell A, das am Sonnabend das erste Mal ausgeführt wurde. Einen Sieg käme dem alt eingesessenen Rennfahrer auch dieses Jahr gelegen. Es sei für ihn aber vor allem die entspannte Atmosphäre, die ihn seit über zehn Jahren zu diesem Event lockt.

„Es ist immer wieder schön, alte Bekannte aus der gleichen Szene zu treffen und sich auszutauschen“, bestätigt Florian Siebert den Eindruck von Hartmut Ryhbolz.

Er kam am Wochenende mit seinem alten Honda Civic aus dem Jahr 1977 auf das Festivalgelände und verfehlte somit nur knapp das zugelassene Baujahr für das Rennen. „Mit schlappen 54 PS käme ich aber eh nicht weit“, gibt er selbstironisch lächelnd zu. Für ein kühles Bier und der entsprechend guten Stimmung kam er gern von Wuppertal hierher angereist. Leider war auch dieses Jahr sein Wunschauto aus Kindertagen nicht unter den unzähligen Oldtimerangeboten dabei:

Ein Chevrolet Chevelle SS Coupé, der 1970 auf den Straßen Amerikas rollte. Was er an Oldtimern besonders schätzt – und damit steht er wahrlich nicht allein – sind vor allem die Form der Karosserien und der Klang der dröhnenden Motoren. Auch die alte verbaute Technik fände er ungemein faszinierend, die „im Gegensatz zu heute sehr entschleunigend wirken“. Für Juni hat er sich ebenso vorgenommen zu kommen. Dann aber mit der ganzen Familie, die sein Hobby teilt, um das Spektakel das ganze Wochenende entsprechend mitfeiern zu können.

Das 21. Roadrunner’s Paradise Race 61 Festival findet vom 22. bis 24. Juni statt. Dann wieder auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums Finowfurt.