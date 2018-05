Simona Koß: Ostbahn muss Priorität haben

Doris Steinkraus Ulf Grieger

Küstrin-Kietz/Gusow (MOZ) „Das Thema ist noch nicht abschließend bewertet“, versicherte die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß. Der SPD-Landesvorstand hatte in einer Pressemitteilung die Schwerpunkt bei der Entwicklung des Schienenverkehrs aufgelistet. Der Ausbau und die Elektrifizierung der Ostbahn wurden als Ziele nach 2030 eingestuft. „Das ist zu spät“, machte die Landtagsabgeordnete auf MOZ-Anfrage deutlich. „Wir wissen, dass diese Strecke für die Entwicklung der Region einen immer höheren Stellenwert bekommt.“ Die Orte entlang der Ostbahn verzeichnen seit Jahren einen Zuwachs. Die Neu-Bürger nutzen die Bahnstandorte, um zum Arbeitsplatz nach Berlin zu pendeln. Die Ostbahn ist zu Pendlerzeiten mittlerweile völlig überbelegt.

Da die Strecke nicht elektrifiziert ist, können nur Dieselloks fahren. Die nötigen Wagen dazu werden kaum noch produziert, so dass die NEB als Betreiber nicht mehr Zugwagen einsetzen kann. Deshalb bleibe die Elektrifizierung vorrangiges Ziel, sieht es Simona Koß.

Wenngleich einige Bahnhöfe für Pendler hergerichtet wurden, bleibe dies als Aufgabe auch für die übrigen. Das wurde auch zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag in Küstrin-Kietz deutlich. Dieser Bahnhofhabe Bedarf, so Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick. Es fehlen Parkplätze und barrierefreier Zugang.(dos/ulg)