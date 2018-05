Beweis für enges Miteinander der Gruppen im Dorf

Thomas Berger

Sternebeck Die drei Teams der Hauptakteure waren schon optisch gut zu unterscheiden. In ihren roten T-Shirts waren die Mitglieder vom in Sternebeck ansässigen Landesverband der Meeresangler als Gastgeber ebenso wenig zu übersehen wie die „Kreativ-Klucken Harnekop“ in ihren leuchtend orangen Oberteilen. All diejenigen wiederum, die in ihrem Outfit um einige Jahrhundert aus der heutigen Zeit gefallen schienen, gehörten zu den Freischärlern vom Monte Klamotte, die inzwischen in Harnekop ein Domizil haben und das bunte Treiben auch diesmal mit dem Angebot Bogenschießen bereicherten.

Schon daran zeigt sich wieder: Wenn ein Verein aus den beiden Prötzeler Ortsteilen eine Aktion macht, sind Unterstützer aus anderen lokalen Gruppen meist nicht weit – das dörfliche Miteinander funktioniert hier einfach noch. So hatten die „Klucken“ nicht nur für das Kuchenbuffet (neben Backfisch, Matjes und Forelle der Angler) gesorgt, sondern auch den Trödelmarkt organisiert. Zwischen Puppen und Boxhandschuhen, Büchern und Bohrmaschinen, Kinderschuhen und Dreirad wurden viele Besucher fündig. Zudem war „Chefklucke“ Margitta Rettke immer wieder mit der Losbox unterwegs. Lockten bei der Tombola doch weit über 100 Preise, darunter als Topgewinne Gutscheine für Wild oder ein Menü in der „Goldenen Kartoffel“.

Christina Reiher, die Vorsitzende der Meeresangler, freute sich über das ausgelassene Treiben. Aus der Küche brachte sie Nachschub an Schmalzstullen, während Gäste derweil in „Tinas Kerzenscheune“ ihre beindruckende Sammlung bestaunten. Oder einfach der Musik der Ranky Panky Band lauschten. Der ungeachtet des Namens Solo-Musiker spielte sich von „Keine Sterne in Athen“ bis „Country Roads“. Auch Pflanzen von Tomaten über Madeira-Basilikum und Gold-Oregano bis Duftgeranien waren erhältlich.

Drinnen im DMV-Vereinsheim hielt so mancher im Raum mit den unzähligen Pokalen die Luft an. So wie Anke und Mario Lehmann aus Neuküstrinchen, die auch Fischbrötchen und Kuchenangebot lobten. Im Nachbarraum kamen sie noch mit Heiko Reyer ins Gespräch, der berichten konnte, dass auch einige Jugendliche zum Verein gehören. (bg)