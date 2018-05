Schönfelds stolzer Nachwuchs

Ran an den Schlauch: Die jüngsten Feuerwehrleute zeigten bei Schauvorführungen, was sie schon gelernt haben. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Schönfeld (MOZ) Bei Kaiserwetter feierte die Schönfelder Jugendfeuerwehr am Sonnabend ihr 40-jähriges Bestehen. Dank der lauten Begleitung durch Schalmeien und Martinshörner bekam das auch der letzte Einwohner mit.

Der Festumzug zog am Nachmittag mit der Schalmeienkapelle „Zum Fuchsgrund“ Petershagen an der Spitze durch das ganze Dorf. Eingereiht hatten sich auch aktive Feuerwehrleute und Vertreter des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde. Tapfer hielten alle bei der Hitze in ihren Uniformen durch. Nachdem der erste Durst im Festzelt gestillt war, gab es einige offizielle Worte und Gratulationen. Danach wurde gefeiert, auf der Hüpfburg getobt und Zielspritzen geübt.

„2018 ist ein historisches Jahr für die Schönfelder Feuerwehr“, meinte der Ehrenwehrführer Arno Weidemann, der als erster das Wort erhielt. Er hat die Jugendwehr schließlich vor 40 Jahren auch gegründet. Viele seiner Schützlinge von damals sind heute aktive Feuerwehrleute. Es gäbe in diesem Jahr noch andere Jubiläen zu feiern: Vor 110 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Schönfeld gegründet. Im November 1968 gab es erstmals eine Frauenlöschgruppe. 1998 wurde das Vereinshaus gebaut und seit dem 24. Juli 1998 gibt es die Schönfelder Feuerwehrhymne.

Die Jugendfeuerwehr habe ihm immer am Herzen gelegen. „Wer mit der Jugend arbeitet, hat später keine Probleme mit dem Nachwuchs“, sagte Arno Weidemann. Er sei stolz, dass viele heute Aktive bei ihm das Einmaleins der Feuerwehr gelernt haben.

Mehrere Kameraden traten im Laufe der Jahrzehnte seine Nachfolge an. Jetzt ist der Chef der Jugendwehr eine Frau. Juliane Becker, Lehrerin an der Gartzer Schule, hatte bis 2011 noch nichts mit der Feuerwehr zu tun. Dann absolvierte sie den Grundlehrgang und ist seitdem Leiterin der Jugendgruppe. Die Arbeit mit den 23 Kindern und Jugendlichen macht ihr Spaß, sagt sie. Die Zahlen sind stabil. Und das, obwohl bei Jungen eigentlich der Fußball an erster Stelle steht. Da ist es ein Vorteil, dass die meisten Mitglieder Mädchen sind. Der Schönfelder Nachwuchs ist auch erfolgreich. In Wettkämpfen belegten die Jungen 13-mal und die Mädchen 16-mal erste Plätze. Auch die Kids mit Sechs- bis Neunjährigen war schon dreimal unter den ersten Dreien.

Die Mädchen und Jungen, die aus Schönfeld und umliegenden Orten zu den regelmäßigen Treffen kommen, lieben ihr Hobby. Schließlich steht der Spaß an erster Stelle. Neben der Ausbildung und Fitnesstraining finden Zeltlager und Nachtwanderungen statt. Das fördert den Zusammenhalt.

Juliane Becker freute sich am Sonnabend auf gemütliche Stunden mit den Gästen. Sie dankte den Sponsoren für die Unterstützung, darunter drei Landwirte aus dem Ort sowie das Amt Gartz. Ein Landwirt hatte ein Fass Bier für die Jugendwehr spendiert, nicht etwa zum Trinken für die Mädchen und Jungen. Der Erlös des Ausschanks sollte ihnen zugute kommen.

Glückwünsche überbrachten Lutz Timm vom Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde und der Gartzer Amtsbrandmeister Wolfgang Grösch. Von der Feuerwehr Petershagen gab es als Geschenk einige Spiele. „Die nächsten Winterabende sind gesichert“, freute sich Juliane Becker.