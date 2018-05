Viola Petersson

(MOZ) Bevor die 24. Auflage von Jazz in E. am Samstagabend mit Ätna (Deutschland) und 5K HD „Österreich) einen furiosen Abschluss fand, gingen Veranstalter Udo Muszynski und Co. ins Grüne, ins Freie. Bei „Guten Morgen, Eberswalde“ gestalteten John Schröder, Niko Meinhold und Kay Lübke das vorletzte Konzert des Festivals 2018, das unter der Schlagzeile „Break“ das Schlagzeug und den Rock in den Fokus rückte. Als „Süden“ gaben die drei gleichsam ihr Debüt in Eberswalde. Weshalb der Vormittag den Untertitel „carte blanche“ trug. Muszynski hatte Schlagzeuger Lübke und Kollegen gewissermaßen einen Blankoscheck ausgestellt. Lübke wiederum war dankbar für die Einladung.

Wobei Eberswalde an sich für ihn kein unbekanntes Terrain ist. Er kann sich an etliche „sehr gute Abende“ in der Barnimer Kreisstadt erinnern. Im Studentenclub, im Familiengarten, ja auch bei Jazz in E. John Schröder (Gitarre) wusste sogar noch von einem Konzert 1994 in der fast schon legendären Garage zu berichten. Diesmal also nun eine Art Picknick zum Jazz. Zwanglos auf dem Kirchenhang, so zwanglos wie die Musik.

Die einen waren ganz Ohr, während das Trio auf den Spuren von Miles Davis wandelte, die anderen sahen das Jazz-Frühstück als Einladung zum Treffen, zum Gespräch an. So wie beispielsweise Eva Sprinter aus Eberswalde und Theresa Eimert aus Chorin mit ihren Familien. Die zwei Frauen kennen sich aus der Kita, das Treffen bei „Guten Morgen“ eher Zufall. Oder auch nicht. „Man trifft immer irgendwie Bekannte hier“, erklärte Eimert, die mit ihrem Partner und den Kindern (1 und 4 Jahre) des Öfteren Gast der Reihe ist. Das mache auch den Reiz aus, neben den eigentlichen Darbietungen.

Matthias Schwarz suchte derweil noch nach der richtigen Sitzposition auf dem Rasen. Denn der Haus- und Hofgrafiker von Jazz in E. hatte natürlich seinen Skizzenblock dabei. Seit vielen Jahren hält der Eberswalder Künstler die Momente zunächst per Bleistift fest, um sie im Dezember als Jazz-Kalender herauszugeben. Zwischenzeitlich hat Schwarz jedoch ein neues Feld erobert: die Sportgrafik. Am 19. Mai, 14.30 Uhr, eröffnet er in der Galerie Plantasie eine Ausstellung mit Arbeiten, die sich um Tischtennis, Turnen, Handball und Co. drehen. „Alles außer Fußball“, wie Schwarz am Rande verriet. In puncto Ästhetik könne Fußball einfach nicht mit anderen Sportarten konkurrieren. Break.(vp)