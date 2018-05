An einem Schienenstrang

MOZ

Bernau/Panketal (Andrea Linne) In einer gemeinsamen Sitzung haben sich die Linken-Fraktionen der Gemeindevertretung Panketal und der Stadtverordnetenversammlung Bernau positioniert. Sie fordern wirksame Entlastungen für alle Bewohner der Region in der Verkehrsanbindung in die nahe Hauptstadt.

Viele Niederbarnimer arbeiten in Berlin und leben im sogenannten Speckgürtel. Wie die beiden Fraktionen feststellen, leben im nahen Umland von Berlin mehr als 60 000 Bewohner. Bisher aber fehlt es an wirksamen Entlastungskonzepten für die Verkehrsteilnehmer, stellten die Fraktionen klar.

So ging es in der gemeinsamen Fraktionssitzung nach einer Mitteilung der beiden Barnimer Fraktionen neben aktuellen Vorhaben und Problemen insbesondere um die Verkehrssituation.

Zwar arbeitet der Landkreis Barnim an einem Konzept mit Online-Auftritt, um die Situation für Pendler während der anstehenden Sperrpausen von S- und Fernbahnen, wie an diesem Wochenende auf der S2 zu erleben, wirksam zu entspannen. Das Entlastungskonzept für die Berufspendler während der Bauarbeiten an der Bahntrasse zwischen Berlin und Bernau komme aber nicht voran, wurde kritisiert.

„Pendler erleben immer wieder unzumutbare Zustände im Schienenersatzverkehr. Kommen in den nächsten Jahren die Sperrungen der S-Bahn-Brücken in Bernau und Panketal dazu, droht auch ein Verkehrschaos innerhalb unserer Orte“, hob Thomas Stein, Kandidat der Linken für die Bürgermeisterwahl in Panketal, hervor. Stein pendelt selbst zur Arbeit nach Berlin und kann aus eigenem Erleben wie viele andere einiges erzählen.

Er sprach sich für eine Koordinierungsstelle aus, in der Vertreter der Bahn AG, die Kreisverwaltung, die Barnimer Busgesellschaft, Straßenbauämter und Gemeinden gemeinsam nach Lösungen suchen. Ebendiese will der Landkreis Barnim installieren, hat sich dazu auch fachlichen Rat mit der IGES Institut GmbH geholt. Eine Arbeitsgruppe fehlt aber noch im Kreis.

Wolfgang Kirsch, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses in Bernau, griff die Idee des Panketalers auf. Er will nun laut Pressemitteilung einen ersten gemeinsamen Treff organisieren.

Es könne nicht sein, so die Fraktionsvorsitzende von Panketal, Christel Zillmann, dass Tausende Pendler im Regen stehen gelassen würden: „Wir müssen brauchbare Konzepte fordern und im Interesse der Bürger politischen Druck ausüben.“ Auch der Radweg von Schwanebeck nach Bernau müsse endlich fertiggestellt werden, forderte sie und rief die Bernauer zu mehr Engagement für den Lückenschluss auf. Das sagte die Bernauer Fraktionsvorsitzende Dagmar Enkelmann zu.

Eine bessere Taktung und Linienführung innerhalb der wachsenden Siedlungsgebiete sei nötig. In einer Bürgerversammlung sollen Einwohner über das Entlastungskonzept für die Berufspendler während der Bauarbeiten an der Bahntrasse nach Bernau informiert werden.