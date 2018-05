850 Euro für „Klasse Bücher“ fehlen noch

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Zum elften Mal lesen derzeit Schüler aus sechs siebten Klassen in Frankfurt 30 verschiedene Jugendbücher und rezensieren diese. Am Ende werden die beliebtesten als „Klasse Bücher“ vorgestellt. Initiatorin und Autorin Carmen Winter organisiert mit Frank Sommer das Projekt „Klasse Bücher“, das in diesem Jahr noch bis zum 25. Mai läuft. Allerdings ist der Ankauf der Bücher noch nicht vollständig finanziert. Aus diesem Grund hat Carmen Winter eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Insgesamt kosten die Bücher 1750 Euro, derzeit fehlen davon noch rund 850 Euro.

Carmen Winter weiß aus ihrer Erfahrung: „Mit diesem Projekt werden auch Nichtleser zum Lesen animiert.“ Die Schüler erhalten pro Klasse 25 aktuelle Jugendbücher und zwar je fünf verschiedene Titel. In jeder Klasse werden andere Bücher verteilt. Danach haben die Schüler sechs Wochen Zeit, um die Bücher zu lesen und den Favoriten ihrer Klasse zu wählen. Carmen Winter und Frank Sommer gehen in die Klassen, reden mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen beim Lesen und bereiten die Abschlusspräsentation vor. Am Ende treffen sich alle Schüler in einem Hörsaal der Viadrina und vier oder fünf Schüler aus jeder Klasse stellen ihren Altersgefährten in einer kurzen Bühnenshow ihr „Klasse Buch“ vor. Die Bücher sind anschließend in Jugendclubs zugänglich.(yan)

Spenden möglich im Naturalia Biomarkt, Karl-Marx-Straße 20, per Überweisung auf das Konto vom Kunstgriff e.V. bei der Sparkasse (IBAN: DE 96170550503135084255) oder über die Internetseite https://www.betterplace.org/de/projects/12696-klasse-bucher