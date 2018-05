Die ganze Festwiese duftete

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Was für eine Orgie für Augen und Nase. Der 21. Blumen-, Pflanzen- und Gehölzmarkt in Müllrose hat seinem Namen alle Ehre gemacht. „Sogar am Himmelfahrtstag war die Festwiese schon zehn Minuten nach acht Uhr voll“, erzählt Organisator Dr. Siegfried Schulz vom Beirat „Schöner unsere Stadt Müllrose“. Und auch am dritten Tag des Marktes ist das Interesse groß. Etliche regionale Händler zeigen, was sie haben: von essbarem Klee bis hin zur Eisbegonie.

Manche schleppen etliche Pflanzen und Sträucher zu ihren Autos. Helga Veller zeigt sich genügsamer. Sie hat sich für ein paar kleinere Exemplare entschieden. Kein Wunder. Die müssen auf ihr Fahrrad passen. Sie sei beim Camping in Schernsdorf erzählt die Frankfurter Seniorin. Da möchte sie es sich schön machen. Stephan Banse von Happy Landscape hilft der Dame beim Festmachen auf dem Gepäckträger.

Auch Karin Schubert zückt das Portemonnaie. Sie komme immer hierher, sagt die Groß Lindowerin. Paprika, Tomate, Gurke sowie Sommerjasmin gehören zu ihrer Ausbeute. „Ich habe hier bisher stets gute Erfahrungen gemacht“, sagt sie.

Herbert Heinrich von der gleichnamigen Gärtnerei in Lindenberg zieht nach drei Tagen eine positive Bilanz: „Wir können dankbar sein, dass wir jemanden wie Dr. Schulz haben“, betont er. Seine Gärtnerei sei von Beginn an beim Markt dabei. „Das hat sich gut entwickelt. Hier gibt es ein dankbares Publikum. Die Leute kaufen mit Sachverstand.“