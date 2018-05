Goldmedaillen für verdiente Feuerwehrleute

Steffen Göttmann

Neurüdnitz (MOZ) Horst Hökendorf und Edmund Schermoga sind am Freitagabend beim offiziellen Festakt für das 25-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Neurüdnutz mit Treuemedaillen in Gold des Innenministeriums ausgezeichnet worden. Sie leisteten 60 beziehungsweise 50 Jahre Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Neurüdnitz. Horst Hökendorf war vor 25 Jahren Ortswehrführer von Neurüdnitz und gehörte zu den Gründungsvätern der Jugendfeuerwehr, die damals mit sechs jungen Männern startete. Mit großem Erfolg, denn fünf von ihnen sind heute noch bei der Feuerwehr und wirken in der Einsatzabteilung mit.

Die Jugendfeuerwehr Neurüdnitz, die derzeit 13 Jungen und Mädchen vereint, gehört zu den wenigen Jugendfeuerwehren im Amt Barnim-Oderbruch, die noch übrig geblieben sind. Kurz nach der Wende waren es 24 Jugendfeuerwehren, berichtete Werner Grundmann von der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen. Sie sind nach der Wende aus den Arbeitsgemeinschaften Junger Brandschutzhelfer hervorgegangen, die es in der DDR gegeben habe. Die Jugendfeuerwehr Neurüdnitz vereint inzwischen Kinder und Jugendliche aus ganz Odereaue. Sie wird von Jugendwart Marco Carow und senem Stellvertreter Dirk Regenberg betreut.(sg)

Mehr über das Jubiläum finden Sie in der morgigen Ausgabe.