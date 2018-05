„Waldlager“ von Archäologen untersucht

Ulf Grieger

Küstrin/Kostrzyn (MOZ) „Zwischen Krieg und Frieden“ heißt die neue Dauerausstellung, die im Festungsmuseum Küstrin zu sehen ist. Eröffnet wurde sie am Sonnabend im Rahmen der Museumsnacht im Konferenzraum. Eigentlich sind es zwei Ausstellungen, zu denen Museumsleiter Ryszard Skalba auch einige deutsche Gäste begrüßen konnte. Denn an den Wänden des Saales hängen die großformatigen Tafeln der vom Archäologischen Landesmuseum in Zusammenarbeit mit dem Festungsmuseum Kostrzyn, der Gedenkstätte Seelower Höhen und dem Museum in Karlshorst erarbeiteten Ausstellung zu den „Waldlagern“ der Roten Armee 1945. Und in den Vitrinen finden sich einige der Exponate, die in Küstrin kürzlich aus der Erde geholt wurden und die den Alltag im Krieg dokumentieren.

Man sei erst vor einigen Jahren auf das Thema „Waldlager“ gestoßen und habe den archäologischen Wert dieser zumeist in den Wäldern mit bloßem Auge kaum noch zu ortenden Lager erkannt, erläuterte Thomas Kersting vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum Wünsdorf. Krzysztof Socha, Archäologiespezialist des Küstriner Museums, würdigte die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas Waldlager. Das habe auch die Forschung in Küstrin deutlich beeinflusst. Socha berichtete von der Entdeckung der leeren Sowjetgräber auf dem Ehrenfriedhof auf der Bastion König der Festung und von der Exhumierung von mehr als 500 Sowjetsoldaten aus einem Friedhof unter einem Sportplatz, der eigentlich schon leer sein sollte. .

Jerzy Dreger, der Museumspädagoge des Museums, erläuterte, welche Ausrüstung die Soldaten der Rote Armee in den „Semljanka“ genannten Unterstände trugen. Er beschrieb, wie die Soldaten Ausrüstungsgegenstände des Feindes gern als Trophäen nutzen, allerdings die Wehrmachtssymbole, wie den Reichsadler am Koppelschloss, entfernte und durch selbstgemachte Sterne ersetzten.

In den Vitrinen finden sich Ringe, Uhren, persönliche Gegenstände, die die Soldaten erbeutet hatten.(ulg)

Anmeldung zur Führung: Tel. 0048 95 752 23 60 oder biuro@muzeum.kostrzyn.pl