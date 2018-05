Torfestival mit 51 Treffern

Jens Hasenkopf

Prignitz/Ruppin (RA) Das Spitzentrio der Liga (Alt Ruppin, Zernitz und Stahl Wittstock) zieht weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze, wobei die Eintracht drei Auswärtszähler in Reckenzin verbuchen konnte. Dagegen setzte sich die Krise in Langen weiter fort.

Zernitz -

Putlitz13:2 (7:1)

Die Gastgeber haben am Sonntag ihr Torverhältnis ordentlich aufbessern können. Gegen anscheinend willenlose Gäste gelangen allein Torjäger Markus Bröker sechs Tore. Auch Jacob Rossa durfte dreimal jubeln.

SV Blau-Weiß Walsleben -

SV Blumenthal0:4 (0:2)

"Wir haben heute unser schlechtestes Spiel der Saison hingelegt und so die Gäste zum Dreier förmlich eingeladen", berichtete Matthias Kupper. Schon dem 0:1 ging ein krasser Abstimmungsfehler in der Walslebener Abwehr voraus. Ringo Labenstein ließ sich nicht lange bitten, schnappte sich den herrenlos herum liegenden Ball und vollendete. In der Folge war Blumenthal die klar bessere Mannschaft und Walsleben verhedderte sich immer wieder mit "Stockfehlern", Abspielfehlern und kam nie ins Spiel. "Es war kein Wille und kein Biss bei uns zu erkennen. Trotzdem hat Blumenthal verdient gewonnen", hieß es von Walslebener Seite.

SV Schönberg -

FC Wusterhausen1:8 (1:1)

Ein unerklärlicher Einbruch des Gastgebers nach der Pause verhalf den Wusterhausenern im Derby zu einem grandiosen Auswärtserfolg. In den letzten 20Minuten drehte der Gast mächtig auf und ließ den Schönbergern keine Luft mehr zum Atmen.

Reckenzin -

Alt Ruppin0:2 (0:0)

Alt Ruppin erfüllte die wöchentliche Maximalvorgabe als Spitzenreiter der Liga nach dem Mittwoch-Sieg in Langen (3:0) auch mit einem Dreier in Reckenzin vor allerdings nur 39Zuschauern. Die Eintracht entschied das Spiel mit einem Doppelschlag nach der Pause.

Garz - Langen3:2 (1:1)

Selbst nach der frühen Führung vermochten es die Gäste nicht, Ruhe in das Spiel zu bringen. Garz zeigte mehr Willen im Kampf gegen den Abstieg und befindet sich nun fast auf der sicheren Seite.

Weisen -

Union Neuruppin II3:5 (2:2)

SV 90 Fehrbellin -

Stahl Wittstock3:5 (2:1)

Die Fehrbelliner hätten zur Pause bedeutend höher führen müssen, doch das immer wieder leidige Thema Chancenverwertung verhinderte dies. Die Gastgeber verfielen nach eigenen Angaben in der zweiten Halbzeit in einen kollektiven Tiefschlaf. Torjäger Oliver Gießel nutzte das in bekannter Manier und drehte das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Stahl konnte es sich beim Stand von 2:5 sogar leisten, einen Elfmeter zu verschießen. Das 3:5 kam zu spät.