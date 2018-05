Landkreis plant einen Postkartenkalender

MOZ

Beeskow (Olaf Gardt) Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Landkreises ruft die Kreisverwaltung zu einem Fotowettbewerb unter dem Motto „Land und Leute in Oder-Spree“ auf. Jeder kann sich mit bis zu drei Bildmotiven daran beteiligen.

„Zeigen Sie uns in außergewöhnlichen Bildern, was Ihnen im Landkreis besonders gefällt. Halten Sie in beeindruckenden Fotos fest, wie vielfältig und wandelbar das Leben in den Städten und Dörfern unserer Region ist“, heißt es im Wettbewerbsaufruf der Kreisverwaltung. 25 Bilder sollen am Ende ausgewählt und in einer Ausstellung gezeigt werden. Die 13 aussagekräftigsten Fotos will der Kreis zudem als Postkartenkalender für das Jahr 2019 veröffentlichen. Deshalb müssen alle Motive als Querformat vorliegen. Die Jury behält sich zudem vor, den Autor einer herausragenden Fotografie mit einem Sonderpreis auszuzeichnen. Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar.

Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 30. September. Allerdings müssen die Bilder nicht erst jetzt entstehen. Sie dürfen auch aus dem Jahr 2017 stammen. Sonst wäre eine Auswahl mit Motiven aller Jahreszeiten auch gar nicht mehr möglich. Gefragt sind Aufnahmen von unvergesslichen Momenten, nachhaltigen Begegnungen, prägenden Gebäuden und Landschaften zu allen Jahreszeiten. Ein spannendes Motiv aus dem Landkreis Oder-Spree, das Gefühl für den richtigen Moment und eine fesselnde Bildgestaltung, das sind drei Zutaten, mit denen Sie die Jury überzeugen können.

Beteiligen am Wettbewerb „Land und Leute in Oder-Spree“ können sich ausschließlich Fotoamateure. Bildautoren, die jünger als 16 Jahre sind, müssen mit den Fotos eine Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten übermitteln. Jeder Einsender bestätigt mit seiner Teilnahme zudem, dass die eingereichten Fotos von ihm selbst aufgenommen wurden und er die Bildrechte besitzt.

Berücksichtigt werden nur Bilder, die digital im Dateiformat JPG unter Angabe des vollständigen Namens des Fotografen, seines Wohnortes und einer kurzen aussagekräftigen Bilderläuterung eingereicht werden. Diese muss den Aufnahmeort enthalten und etwas über das fotografierte Ereignisaussagen. Die Fotos sind an die E-Mailadresse fotowettbewerb@l-os.de zu übermitteln. Einzelne Bilddateien dürfen nicht größer als vier Megabyte sein. Außer für den Kalender und die Ausstellung will der Kreis einige Fotos auch für die Bewerbung des Wettbewerbes selbst nutzen. Dem müssen alle Teilnehmer zustimmen.

Die vollständige Wettbewerbsausschreibung mit den Teilnahmebedingungen und den Hinweisen zum Datenschutz können Sie auf der Webseite des Landkreises Oder-Spree unter www.l-os.de/fotowettbewerb nachlesen.