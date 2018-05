Linkes Stühlerücken

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Linksfraktion stellt sich nach dem Ausscheiden von René Wilke – dem neuen OB – neu auf. Sandra Seifert wurde zur Fraktionsvorsitzenden gewählt, viele Posten in mehreren Gremien neu vergeben. Für Wirbel sorgte eine Aufsichtsratsbesetzung.

Sandra Seifert (45) führt künftig die mit 14 Mitgliedern stärkste Fraktion im Stadtparlament. Nicht zum ersten Mal. Bereits in den Jahren 2010 bis 2012 hatte sie das Amt inne. „Ich mache das von Herzen gern“, sagt Sandra Seifert, die bereits seit zehn Jahren Stadtverordnete ist. Genauso lange leitet sie auch den Jugendhilfeausschuss. Kinder und Jugendliche der Stadt sind ihr zentrales politisches Thema. Bereits auf dem Brückenfest am 1. Mai hatte Sandra Seifert daher angekündigt, ihren an die Rathausspitze gewählten Parteifreund vor allem an ein Wahlversprechen zu erinnern – den runden Tisch gegen Kinderarmut.

Ein Stadtoberhaupt mit linkem Parteibuch gab es in Frankfurt seit der Wende noch nicht. Damit wächst auch der Linken-Fraktion im Stadtparlament ein stärkerer Führungsanspruch zu, als dies bisher der Fall war. Opposition war gestern. Zumindest vorerst. „Unsere Rolle ist jetzt eine andere“, sagt auch Sandra Seifert. René Wilke werde man konstruktiv begleiten. „Wir wollen mitgestalten und unterstützen. Aber wir werden uns auch kritisch mit seiner Arbeit auseinander setzen“. Einen parteiübergreifenden Zusammenschluss in der SVV – so wie dies René Wilke in der Verwaltungsspitze abbilden möchte – sieht Sandra Seifert im Moment nicht. „Trotzdem müssen wir einen stärkeren, konstruktiven Austausch mit den anderen Fraktionen pflegen“, ist sie überzeugt.

Als eine ihrer Stellvertreterinnen bestätigte die Fraktion Birgit Schmieder, Vorstand der Woge Süd. Neuer, zweiter Fraktionsvize ist Frank Henke. Der Bauunternehmer soll zudem von René Wilke den Vorsitz im Stadtentwicklungsausschuss übernehmen. Zu Fraktionsgeschäftsführern wählten die Linken Tom Berthold und Frank Kreitner.

Auch drei Aufsichtsratsposten mussten neu vergeben werden, da René Wilke den Ausschüssen nun nicht mehr für die Fraktion sondern qua Amt als OB angehört. In ihrer jüngsten Sitzung wählten die Stadtverordneten dabei Wolfgang Neumann und Alexander Schmieder in das jeweilige Kontrollgremium der Wohnungswirtschaft und des Investorcenter Ostbrandenburg.

Gegen die dritte Personalie – der Aufsichtsratsposten für Thomas Bley in der Messe- und Veranstaltungs GmbH – machte die AfD vor der Abstimmung mobil. Fraktionschef Wilko Möller trat ans Rednerpult, und behauptete, Bley habe einen Gastronomen unter Druck gesetzt und diesen aufgefordert, keine Stammtische mit AfD-Mitgliedern in seinem Lokal zu dulden. Daher habe er „in einer solchen Position nichts zu suchen“.

Thomas Bley, der trotz der Kritik mehrheitlich von der SVV in den Aufsichtsrat gewählt wurde, bestritt die Vorwürfe auf MOZ-Nachfrage. Der Kreisverband der Linken habe als Ausrichter des Brückenfestes im Vorfeld lediglich alle Partner zu ihren politischen Hintergründen befragt. Druck ausgeübt worden sei auf niemanden. Er freue sich nun auf die Zusammenarbeit mit MuV-Geschäftsführer Bernd Vorjahns und werde als Mitglied im Aufsichtsrat seine Kenntnisse als Unternehmer im Sinne der Fraktion aktiv mit einbringen.

Sandra Seifert betonte, „wir stehen solidarisch an der Seite von Thomas Bley“. Auch sie vermutet hinter der AfD-Attacke auf ihren Parteikollegen eine Retourkutsche auf den Eklat um Matthias Fux. Die AfD hatte ihn im Februar als sachkundigen Einwohner für den Sozialausschuss vorgeschlagen. Nach dem Bekanntwerden islamfeindlicher Äußerungen des AfD-Vorstandsmitgliedes sah sich Wilko Möller jedoch gezwungen, die Nominierung zurückzuziehen. Für Sandra Seifert reiht sich die jüngste Konfrontation daher ein in eine ganze Reihe von Provokationen, mit denen die AfD versuche, sich im Gespräch zu halten. „Durch inhaltliches Engagement jedenfalls ist die AfD in der Stadtverordnetenversammlung bisher nicht aufgefallen.“

Lediglich eine Frage ist beim linken Stühlerücken noch nicht geklärt – wer das Mandat für René Wilke als Stadtverordneter übernimmt. „Hier führen wir noch Gespräche mit möglichen Nachrückern“, so Sandra Seifert.