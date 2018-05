Eintauchen in die grüne Welt

Tolles Hobby: Burkhard Becker aus dem Vorwerk Bomsdorf fertigt in seiner Freizeit Vogelhäuser an, die ihren Namen verdient haben. © Foto: Gerrit Freitag

Janet Neiser

Groß Drewitz (MOZ) Das Naturparkfest des Naturparks Schlaubetal rund um den Tag des Baumes hat am Wochenende zum dritten Mal auf dem Gelände der Wagenburg in Groß Drewitz stattgefunden. Vor allem Familien nutzten die Gelegenheit, unter freiem Himmel mehr über die Natur und Handwerker der Region zu erfahren.

„Ich komme zu Hause mal raus. Ich bin an der frischen Luft. Und ich treffe viele Freunde und Bekannte.“ Das sind die Gründe, warum Nora Schmitt sich schon seit Jahren auf ihr Fahrrad setzt und zum Naturparkfest radelt. Erst nach Kupferhammer, nun nach Groß Drewitz. „Etwa anderthalb Stunden habe ich von Kieselwitz gebraucht“, sagt die 82-Jährige, die soeben Mathias Schulze, den stellvertretenden Leiter des Naturparks Schlaubetal, entdeckt hat und sofort ein Pläuschchen mit ihm hält. Man kennt sich eben.

Schulze erzählt, dass er mit seinen Kollegen eine drei Jahre alte Esskastanie auf dem Gelände gepflanzt hat. Das sei nämlich der Baum des Jahres. „Die kommt eigentlich aus den Weinanbaugebieten aus dem Süden“, sagt er. Aber aufgrund der klimatischen Veränderungen fühle sich der Baum jetzt auch in unserer Region wohl. Der stellvertretende Naturparkleiter wirkt zufrieden. „Die Resonanz ist sehr gut.“ Es habe vormittags langsam begonnen, aber ab Mittag sei es immer besser geworden. „Es herrscht ja ein ständiges Kommen und Gehen.“ Manche Gesichter treffe man jedoch noch nach Stunden wieder. Die meisten Besucher würden sich einfach wohlfühlen auf dem Gelände der Wagenburg. „Hier haben wir endlich den notwendigen Platz – auch für die Sicherheitsvorkehrungen. Und hier ist alles da, hier brauche ich nichts zaubern“, betont Schulze. Kupferhammer war einfach zu klein geworden. Er meint: „Solange ich da bin, wird das Naturparkfest auch weiterhin hier stattfinden.“ Das Ziel: „Wir wollen vor allem Kindern und Jugendlichen beibringen, was bei uns in der Natur passiert, wollen sie mit der Fauna und Flora vertraut machen, aber auch mit altem Handwerk.“

Bilderstrecke Naturparkfest zum Tag des Baumes Bilderstrecke öffnen

Erik gehört damit genau zur Zielgruppe. Seit etwa einer halben Stunde ist er da. „Ich war schon beim Bogenschießen“, erzählt der Zehnjährige und macht einen entspannten Eindruck. „Doch, es gefällt mir.“ Seine Mutter hatte die Idee, von Rießen nach Groß Drewitz zu fahren. „Ich hatte das in der Zeitung gelesen und dachte, das ist für uns alle ein schönes Ausflugsziel“, erzählt Manuela Wendler.

Und neben all den Mitmachmöglichkeiten und aufregenden Floßfahrten gibt es auch einiges zu lernen. Über den Baum des Jahres, über Heilkräuter, übers Melken oder über Fledermäuse beispielsweise. Fliegende Tiere haben es auch Burkhard Becker vom Vorwerk Bomsdorf angetan. Er baut riesige Vogelhäuser aus Holz. „Ich bin das erste Mal hier dabei. Und ich denke schon, dass es sich gelohnt hat“, meint er nickend. Zwar habe kein Besucher direkt ein Haus gekauft, aber Kontakte seien zustande gekommen. Ein paar Meter weiter stellt Manfred Barow aus Oelsen Nägel her. Er ist eigentlich Tischler, aber vor etwa 15 Jahren hat er das Schmiedehandwerk für sich entdeckt. Seine Kreationen kommen bei den Besuchern gut an. Und Barow schwitzt. Kein Wunder. Die Sonne brennt und sein Rundstahl hat im glühenden Zustand 900 bis 1000 Grad.

Wer Schatten haben will, der ist am Sonnabend im Gastronomiebereich richtig. Dort darf geschlemmt werden. „Wir unterstützen Feste wie dieses hier sehr gern“, beteuert Markus Dreißig von der gleichnamigen Bäckerei, die natürlich hier nicht fehlen darf. Und noch einer hebt den Daumen, Frank Schulz, der Chef der Wagenburg. „Alles top“, ruft er in Richtung von Mathias Schulze, der die ganze Zeit über das Areal tigert, sich nach dem Wohlbefinden der Aussteller und Besucher erkundigt und immer ein offenes Ohr hat.