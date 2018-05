Kinder lernen Honig schleudern

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde

Wie kommt der Honig von der Wabe ins Glas? Das erste Familienprogramm im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde rund um die Honigbiene in diesem Jahr am Sonnabend gab darauf Antwort. Imker gaben Einblick in ein Bienenvolk, entdeckelten Waben und schleuderten Honig.

Jenny-Sophie (12) setzte vorsichtíg die Kurbel der Honigschleuder in Bewegung. „Dreh ruhig etwas kräftiger, denn wir wollen, dass der Honig aus den Waben fließt“, ermunterte Heiko Franz die Schülerin. Zuvor zeigte sein Frau Kerstin Franz, wie sie mit einer Entdeckelungsgabel den Wachs von den Waben schabt, mit dem die Bienen die Waben verschließen.

Wenn der Honig aus dem Holzrahmen mit den Waben geschleudert ist, können sie wiederverwendet werden. Dies Vorgang werde so lange wiederholt, bis die Waben schwarz werden, klärte Heiko Franz auf. Er versieht den Holzrahmen mit einer Mittelwand aus Bienenwachs, in die die Waben bereits gestanzt sind. Die Bienen bauen dann auf beiden Seiten die Waben auf. Mittelwände werden gerne verwendet,um Kerzen zu drehen.

Davon machte Isabel Gebrauch. „Ich drehe eine Kerze für Muttertag“, verriet die zehnjährige Berlinerin, die bei ihrer Großmutter in Bad Freienwalde zu Besuch war. Bei Kerstin Kaiser, Vorsitzende des Fördervereins Haus der Naturpflege, konnten die Kinder an diesem Nachmittag Kerzen aus Bienenwachs gießen oder rollen. Als Gussformen gab es beispielsweise (Naturschutz)-Eulen oder kleine Bienen.

Daneben am Kreativstand lud Gabriele Stolzenburg die kleinen Besucher ein, Dekoration aus Wolle und Holz basteln. „Diesmal filze ich nicht“, so die Bad Freienwalderin. Sie zeigte den Kindern, wie sie kleine Zweige mit Wolle umwickeln, so dass man sie als Dekoration in Blumenvasen stellen kann.

Lena-Marie und Timo Jannick Müller zogen derweil im Garten mit Unterstützung von Sybille Knospe, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, und der Falkenberger Imkerin Burghild Bredow Schutzkleidung an. Denn so konnten die Kinder die Imkerin beobachten, wie sie einen der Bienenstöcke im Schaugarten des Hauses der Naturpflege öffnete und einen direkten Blick auf die fleißigen Insekten werfen.

Für die Kinder zog sich Burghild Bredow Schutzhandschuhe an. „Normalerweise ist das nicht erforderlich“, sagte sie. „Bienen stechen nur, wenn man sie drückt oder sie sich bedroht fühlen“, erläuterte die Imkerin. Tiere, die angreifen, bezahlen den Stich mit ihren Leben, denn der Stachel bleibt in der Haut des Menschen stecken.

50 000 bis 80 000 Bienen zähle ein Volk, klärte Heiko Franz auf. Derzeit sei Mit der Blütze der Obstgehölze die Frühtracht eingeholt worden, dann komme der Raps. Ihm folgen Robinie und Linde. Lindenhonig rieche etwas medizinisch und sei gut gegen Erkältungen, so Heiko Franz Anfang August, wenn die Sonnenblumen blühen, entsteht die Sommertracht.