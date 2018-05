Wasserwacht eröffnet Saison am Straussee

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am Pfingstwochenende eröffnet das städtische Freibad seine Saison. Die Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht werden einsatzbereit sein. Sie starteten am vergangenen Sonnabend in den Sommer.

Die Bänke auf der Terrasse der Wasserrettungsstation am Straussee waren gut gefüllt und lagen im schönsten Abendsonnenschein, als Vorsitzender Jens Kiesewetter einen guten Teil der insgesamt 95 Mitglieder der DRK-Wasserwacht Strausberg zur Saisoneröffnungsfeier begrüßte. Über das Winterhalbjahr haben Annika Wergin und Antja Kostal erneut einen Nachwuchsrettungsschwimmerkurs im Strausbad durchgeführt und auch selbst noch einen Sanitätskurs absolviert: „Ja, bei uns setzen sich auch die Ausbilder auf die Schulbank“, betonte Jens Kiesewetter. Er begrüßte neben Bürgermeisterin Elke Stadeler auch den Landesfunkausbilder, denn es lief gerade eine BOS-Sprechfunkausbildung. Viel Spaß habe das Geocaching gemacht, nützlich waren dabei die Schrittzähler: „11 000 Schritte, alle Achtung, da haben einige etwas für ihre Fitness getan“, lobte Jens Kiesewetter.

Zuerst durften die Kinder nach vorn kommen, die sich im Winter das Rüstzeug als Juniorretter geholt haben. Sie alle bekamen eine Urkunde, und wer noch nicht DRK-Mitglied war, auch einen Antrag für den Fall, dass er die nächste Stufe zum ersten Rettungsschwimmerabzeichen, dem in Bronze, erklimmen will. Ein ganzes Dutzend hat das erste Rettungsschwimmerabzeichen entgegennehmen können, neun haben die Wiederholungsprüfung abgelegt – nicht etwa, weil sie voriges Mal durchgefallen waren, sondern weil man seine Leistungen immer wieder bestätigen muss, und das über alle Leistungskategorien.

Ehrenamtliche Rettungsschwimmer am Straussee gab es auch zu DDR-Zeiten schon, und Bertram Carow und Günter Strecker wurden so zum Beispiel am Sonnabend für 40 Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Wasserrettung geehrt. Seit dem 13. April 1991 sind die Retter als Wasserwacht Strausberg am Straussee aktiv. Christine Bongert erhielt eine Urkunde für 25-jährigen Dienst und Pascal Beaujean, Franziska Gutsche, Max Janczikowski, Peter Kott, Dany Schulze und Fabienne Strecker für fünfjähriges Engagement.

Weil es aber eine Saisoneröffnungsfeier sein sollte und keine anstrengende Versammlung, hielt Jens Kiesewetter den offiziellen Teil kurz. „Jetzt können die Kinder gerne eine Bootstour mit unserem Rettungsboot Pollux unternehmen“, rief er nach den Ehrungen, „unser Bootsführer Ronny Meier wird euch gerne fahren!“ Natürlich musste dazu jeder eine Schwimmweste anlegen, Rettungsschwimmer müssen schließlich Vorbild sein.

Lernen können das interessierte Jugendliche und Erwachsene im nächsten Kurs, der am 5. September im Strausbad startet.

Das Jahr hält noch viele Höhepunkte bereit. So sichert die Wasserwacht am 27. Mai den Team­triathlon in und um den Straussee ab. Vom 8. bis zum 10. Juni steigt das Jugendcamp 2018. Und am 21. Juli ist der Strausberger Drachenbootcup abzusichern.

Mit der Eröffnung der Freiwassersaison läuft sie Praxisausbildung wieder jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr an der Wasserrettungsstation neben der Städtischen Badeanstalt. „Ab sofort sind wir hier auch wieder präsent und für Feuerwehr und Leitstelle Oderland erreichbar für die Wasserrettung“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Falk Hoffmann.

Und damit der Spaß beim verantwortungsvollen Engagement nicht zu kurz kommt, wurde anschließend der Grill angeheizt und Musik gemacht.