Eine historische Dauerbaustelle

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bauleiterin Heike Wiebicke hat am Sonntag rund 40 Besucher über die Burgbaustelle geführt und den Grund für die lange Bauzeit erläutert. Anlass war der Internationale Museumstag.

Eigentlich sollte das Musikmuseum auf der Burg Beeskow bereits im jahr 2016 eröffnet werden, dann zum Jahresende 2017. Wurde es aber nicht. Selbst am Sonntag hat so mancher Besucher gestaunt, dass die nun noch verbleibenden Arbeiten in nicht mal mehr ganz zwei Wochen noch zu schaffen sind.

Denn die Eröffnung am 25. Mai ist sicher, versicherte Burgmitarbeiterin Kristina Geisler am Sonntag. Nicht nur das Musikmuseum kann dann besucht werden, auch der Konzertsaal ist wieder nutzbar, im unteren Balkensaal können Trauungen stattfinden. Die ewige Baustelle Burg findet ein vorläufiges Ende.

Am Sonntag stellte Heike Wiebicke das bereits komplett sanierte Vorsteherhaus mit Burgschreiberwohnung, Cateringküche, Sanitäranlagen und Künstlergarderobe vor. Anschließend konnte man einen Blick in den Flur des Alten Amtes werfen. Mehr noch nicht. Im Erdgeschoss wird gerade der Fußboden gepflastert. Mit Ziegelsteinen und nicht mehr mit handgestrichenen Fliesen, wie man sie noch 1992 eingebaut hatte. Damals war man davon ausgegangen, dass dies dem Original entspreche. Doch dem, so kam bei den Bauarbeiten zutage, war nicht so. In dem Flurbereich gab es sogar mal einen Backofen und eben Bodenziegel.

Neue Erkenntnisse über den alten denkmalgeschützten Bau waren es, die immer wieder zu Verzögerungen führten, weil Denkmalexperten, Bauhistoriker und andere Fachleute hinzugezogen werden mussten. Es galt Lösungen zu finden, die den Erhalt der Bausubstanz sichern und die gewünschte Nutzung ermöglichen. In Einzelfällen, so Heike Wiebicke, konnte so eine Abstimmung bis zu einem halben Jahr dauern.

Den Aufzug, der im Alten Amt nun vom Keller bis ins Dachgeschoss fährt, konnte man am Sonntag noch nicht ausprobieren. Das wird wohl erst zur Eröffnung möglich sein. Aber den Besuchern war noch ein Blick in die Säle des Alten Amtes möglich. Der Konzertsaal ist praktisch unverändert, der untere Balkensaal nicht mehr schneeweiß. „Manche sagen hellgrau, manche Leute sehen einen Blauton. Mir gefällt es“, erklärte Kristina Geisler. In dem Raum werden auch wieder die drei Treuer-Gemälde zu sehen sein.

In den beiden oberen Sälen haben die Vorbereitungen für den Aufbau des Musikmuseums begonnen. Zwei Flügel sind schon angeliefert. Die weiteren Instrumente folgen ab Freitag.

Der Internationale Museumstag wurde auf der Burg mit zwei weiteren Führungen fortgesetzt. Kuratorin Anne Becker stellte die aktuelle Horst-Zickelbein-Ausstellung vor, die noch knapp zwei Wochen im Ausstellungszentrum zu sehen ist, Kristina Geilser führte anschließend durch den Kunstspeicher neben der Burg.