Kleingärtnerverein „Neue Welt“ in Aufbruchstimmung

Martin Stralau

Fürstenwalde (MOZ) Beim Frühlingsfest des Kleingärtnervereins „Neue Welt“ am Ausbau Ost 2b passte am Sonnabend das Wetter zur Aufbruchstimmung. Im Sommer soll im Vereinsheim auf dem Gelände eine neue Gastronomie eröffnen, außerdem wird die Kooperation mit der Kita Sputnik ausgebaut.

Hagen Elfe hatte am Sonnabend allen Grund zur Freude. Dazu trugen nicht nur die vielen Besucher des Frühlingsfestes in der Kleingartenanlage bei und der Fakt, dass er bei der Jahreshauptversammlung am Vormittag nach zehn Jahren für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Kleingärtnervereins gewählt wurde. Hagen Elfe kann auch optimistisch in die Zukunft seines Vereins blicken.

Seit 93 Jahren gibt es ihn, seit 40 Jahren an diesem Standort. „Wir haben 93 Parzellen mit Grundstücken, die im Schnitt 340 Quadratmeter groß sind. Unsere Anlage ist sehr gepflegt und die Nachfrage unbegrenzt“, erzählt er. Werde doch mal ein Grundstück abgegeben, dauere es in der Regel nur ein paar Tage, bis ein Nachfolger gefunden sei. Die Grundstücke werden gepachtet, die Lauben und Häuschen müssen gekauft werden, erklärt er.

Zum guten Ruf des Vereins trägt auch die Kooperation mit der benachbarten Kita „Sputnik“ bei, mit der am 1. Juni in der Kita ein Partnerschaftsvertrag unterzeichnet wird. Dann wird auf Papier fixiert, was längst Alltag ist. „Die Erzieher kommen mit den Kindern regelmäßig in unsere Gärten, damit sie die Natur beobachten und kennenlernen können“, sagt Elfe.

In naher Zukunft wollen Gartenfreunde mit den Kindern in der Kita ein Kräuterbeet anlegen und in der Kleingartenanlage Angebote für sie schaffen. So soll die bis dato brachliegende Festwiese zu einem Naschgarten umgestaltet werden. „Die Kinder können dann hier Pflaumen, Süßkirschen und Pfirsiche probieren“, sagt Elfe. Zu diesem Zweck wurden zum alten Obstbaumbestand neue Bäume dazu gepflanzt. Außerdem ist bereits eine Pergola errichtet worden, die zum Verweilen einladen soll. Mit zwei Feuerstellen wird der Platz abgerundet. Nutzbar sein soll er auch für die Gartenpächter, sei es zum Ausruhen oder für Feiern.

Apropos Feiern: Diese können zukünftig auch am Eingangsbereich der Gartenanlage ausgerichtet werden. Im Vereinsheimgebäude eröffnen im Sommer nebeneinander eine Gaststätte, die auch für größere Veranstaltungen gemietet werden kann, und ein Bistro, das täglich geöffnet haben soll. Obwohl es für die Gastronomie immer Pächter gab, lag diese in den letzten Jahren brach, sagt Elfe. Nach zehn Jahren habe es 2017 endlich die Genehmigung für den Verkauf gegeben. Neuer Betreiber ist Uwe Kobiolka, unterstützt wird er von Veranstaltungsmanager Siegmar Burdag. Sie wollen auch den großen Biergarten vor dem Gebäude betreiben. Hagen Elfe möchte hier mit seinen Gartenfreunden nicht nur zahlreiche Feste feiern, sondern auch einen Wettbewerb unter Fleischern aus der Region wiederbeleben, bei dem eine Publikumsjury kürt, wer die beste Bratwurst macht.

Burdag und sein Team waren bereits beim Frühlingsfest für die Gastronomie zuständig. Der Kuchen kam indes von Vereinsmitgliedern wie Heidemarie Trenschel und Nora Eckert.