Nur ein Prozent der Brandenburger in Parteien

dpa

Potsdam (dpa) Nur rund ein Prozent der Berliner und Brandenburger sind nach einer Daten-Analyse des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) noch Mitglieder in Parteien.

Danach seien die Mitgliederzahlen bei den Parteien seit der Wende in Berlin mit aktuell insgesamt rund 50 000 etwa auf die Hälfte gesunken, berichtete der rbb am Montag. In Brandenburg habe es sogar einen Rückgang um 75 Prozent von etwa 80 000 im Jahr 1990 auf rund 20 000 Parteimitglieder Ende 2017 gegeben.

Jüngere Bürger im Alter unter 30 Jahren seien in den Parteien in beiden Ländern in der Unterzahl, so der rbb. Dagegen seien Senioren im Alter über 61 Jahren besonders stark in den Parteien vertreten.

Die jüngsten Mitglieder hätten die Grünen und die FDP, in Brandenburg auch die AfD. Dagegen habe Die Linke die weitaus ältesten Mitglieder. In Brandenburg seien mehr als 70 Prozent von ihnen älter als 60 Jahre, in der Hauptstadt seien dies rund 50 Prozent.